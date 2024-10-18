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        Haberler Televizyon 'Siyah Kalp'te entrika dolu bir bölüm daha

        'Siyah Kalp'te entrika dolu bir bölüm daha

        SHOW TV'nin, sevilen dizisi 'Siyah Kalp', dün akşam yayınlanan altıncı bölümüyle ekranlara geldi. Dizi, sürükleyici hikâyesi ve büyülü atmosferiyle izleyiciyi ekran başına kilitledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2024 - 11:39 Güncelleme: 18.10.2024 - 11:39
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        SHOW TV’nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ile Burak Sağyaşar’ın üstlendiği dizisi ‘Siyah Kalp’, dün akşam yayınlanan altıncı bölümüyle ekranlara geldi.

        Sürükleyici hikâyesi ve büyülü atmosferiyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizi, #SiyahKalp etiketi ile 6 saat 10 dakika, #SevCih etiketi ile 1 saat 5 dakika, #SevNuh etiketi ile 1 saat, #CihMel etiketi ile 55 dakika. #Cihan etiketi ile 1 saat 5 dakika TT listesinde yer aldı.

        Dizinin 6'ncı bölümü; Total’de 4.39 izlenme oranı / 12.85 izlenme payı, ABC1 20+’da 4.55 izlenme oranı / 12.36 izlenme payı, AB grubunda ise 2.89 izlenme oranı / 9.23 izlenme payı elde etti.

        'SİYAH KALP’İN 6'NCI BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Sevilay evlenmeyi reddedince annesi ve dayısıyla karşı karşıya geldi. Sevilay’ın hayır cevabının tartışmaları sürerken Tahsin’in adamları tarafından Şansalanlar’ın konağına saldırı düzenlendi.

        Şansalanlar’a silahlı saldırı;

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        Harika’nın Sevilay hakkında çıkardığı dedikodular Hikmet’in kulağına gidince Hikmet ve Sumru arasında gelirim arttı. Üstüne bir de Harika, Nuh ve Melek’i Nihayet Hanım’ın parasında gözleri olmakla suçlayınca konakta ortalık iyice karıştı. Samet, Harika’yı İtalya’ya göndermeye karar verdi. Bünyamin’in yaptığı işgüzarlık yüzünden Esat bir kez daha Cihan’la karşı karşıya geldi. Öfkeden deliye dönen Esat, Bünyamin’den hesap sordu.

        Hikmet, Sumru’ya hesap soruyor;

        Sevilay’ın kararı Melek ve Cihan’ı mutlu ederken Nuh da beklemediği bu durum karşısında sevincini gizleyemedi. Aşıklar önlerinde engel kalmadığını düşününce duygularını birbirlerine göstermekten çekinmedi. Sevilay, ailesinin evlilik ısrarının sebebini çözmek için Nuh’la Kayseri'ye doğru yola çıktı. Aradığı cevapları bulmak isteyen Sevilay karşısında yine annesi ve dayısını buldu. Hikmet’in Sevilay’ı Nuh’un hayatıyla tehdit etmesi üzerine Sevilay, Cihan’la evlenmeyi kabul etti. Otele gelen haciz memurlarıyla neye uğradığını şaşıran Cihan, çaresiz bir şekilde Sevilay ile nikah masasına oturdu.

        Nuh ve Sevilay’ın olaylı yolculuğu;

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        Konakta yeniden nikah hazırlıkları yapılırken hiçbir şeyden haberi olmayan ikizler de Nuh’un arkadaşının kazası üzerine Aksu’ya gitmek zorunda kaldılar. Konağa geldiklerinde Cihan ve Sevilay’ı yeniden nikah masasında gören Nuh ve Melek büyük bir şok yaşadı.

        İşte ikizleri şoke eden final sahnesi;

        YEDİNCİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI!

        Merakla beklenen dizinin ekrana gelen altıncı bölümünün hemen ardından yedinci bölüm tanıtımı yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda Nuh’un Sevilay’a Melek’in Cihan’a aşık olduğunu Samet ve Hikmet anlıyor ve ikizleri konaktan gönderme planları yapıyor. Nuh ve Melek düğün sonrası konaktan giderken istenmeyen evlilik sonrası Cihan ve Sevilay’ın aşkları için neler yapacağı merak konusu oluyor. Hikmet, ikizlerin geçmişini araştırıyorken Cihan, sitemde bulunan Melek’e gerçekleri anlatıyor ve yeni bölümde ‘Neler olacak?’ sorusu akıllara geliyor.

        'Siyah Kalp’in 7'nci Bölüm Tanıtımı;

        Yönetmenliğini Ali Balcı’nın, senaryosunu Yıldız Tunç’un üstlendiği 'Siyah Kalp’in kadrosunda; Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Cığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.

        'Siyah Kalp', yeni bölümüyle perşembe akşamı 20.00’de SHOW TV’de!

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        #Siyah Kalp

        BURÇLAR

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        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
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