‘Siyah Kalp’, perşembe akşamı başlayacak

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SHOW TV’de yayınlanacak, yapımını sektörün önde gelen yapım şirketlerinden Tims&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ile Burak Sağyaşar’ın üstlendiği ‘Siyah Kalp’, perşembe akşamı saat 20.00’de izleyici karşısına çıkacak.

Yıldız isimlerin yer aldığı kadrosuyla ve güçlü hikâyesiyle ekranların yeni favorisi olacak olan dizide Aras Aydın ile Hafsanur Sancaktutan iki kardeşe hayat verecek.

Daha bebekken anneleri tarafından terk edilen Nuh ve Melek yaşadıkları zorlu çocukluğun intikamını almak için Kapadokya’ya Sumru’nun izini sürmeye gidecek.

REKLAM Nuh ve Melek, annelerini bulmak için geldikleri Kapadokya’da Şansalan ailesi ve gerçekleriyle tanışacak. Geçmişin hesabını sormak isteyen iki genç bambaşka bir hayata adım atacak. İki kardeşin var olma mücadelesi yeniden başlayacak.

Yönetmenliğini; Uluç Bayraktar’ın, senaryosunu ise Yıldız Tunç’un üstlendiği dizide izleyiciler, Kapadokya’nın en güçlü ailelerinden biri olan Şansalanlar’ın gizemli ve entrika dolu hikâyesine şahit olacak.

Siyah Kalp’in kadrosunda; Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Çığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.

Yayınlanan tanıtımı ve dev kadrosuyla birlikte büyük merak uyandıran Siyah Kalp, perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de... 'Siyah Kalp' ile izleyicileri etkisi altına alacak Haberi Görüntüle