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        Haberler Televizyon 'Siyah Kalp'in, yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        'Siyah Kalp'in, yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Siyah Kalp'in, yeni bölümüne ait ikinci tanıtım yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2025 - 00:23 Güncelleme: 18.02.2025 - 00:26
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        "Tahsin nerede?"
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        SHOW TV’nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ile Burak Sağyaşar’ın üstlendiği dizisi 'Siyah Kalp'in, merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

        'Siyah Kalp'in 21. Bölüm 2. Tanıtımı;

        Yayınlanan tanıtımda Cihan, Melek’e bebeğiyle ilgili iyi dileklerde bulunurken Esma’nın intiharı konağa ateş gibi düşüyor. Hikmet’in sözlerine tokatla cevap veren Nihayet, suların bir an bile durulmayacağının sinyallerini veriyor.

        Melek, Cihan’a Tahsin’in bir şartı olduğunu söylüyorken Sumru ve Samet’in de bulunduğu, iki ailenin bir araya geldiği tanıtımda Tahsin’in bir anda ortadan kaybolması, yeni bölüme olan merakı giderek artırıyor.

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        'SİYAH KALP'İN 20. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Nihayet’in ortaya çıkarmasıyla tüm aile gerçekleri öğrendi. Bünyamin, Samet’in yıllardır bu gerçeği saklamasına tepki gösterirken geçmişin de hesabını sordu. Samet’ten tek hesap soran Bünyamin olmadı, başta Sumru ve Nihayet de kendilerine yapılan haksızlıkları hatırlattı. Bu sırada durumu ağırlaşan Samet hastaneye kaldırıldı ve tek düşündüğü şey Bünyamin’in böbreğini verip vermeyeceği oldu. Bünyamin öne sürdüğü şartların kabul edilmesinden sonra böbreğini vereceğini söyledi. Cihan hızla onun isteklerini yerine getirdi ve beklenen nakil gerçekleşti. Sağlığına kavuşan Samet hastaneden çıktı. Nihayet’i konaktan göndermek istedi ancak Bünyamin ve torunlarının arkasında durmasıyla Nihayet konakta kalmaya devam etti. Nuh ise Sevilay’a sürpriz bir evlenme teklifi yaptı. Ancak Nuh’un kafasındaki soru işaretlerini dile getirmesiyle ikili arasında büyük bir tartışma yaşandı. Nuh’un söyledikleri Sevilay’ı derinden etkiledi. Cihan’a olan duygularına daha fazla direnemeyen Melek, onu affetti. Cihan ve Melek aşklarına kaldıkları yerden devam etme kararı aldı. Bir anda rahatsızlanan Melek acil olarak hastaneye kaldırıldı. Tahsin’in otelin adını değiştirdiğini gören Samet öfkeden deliye döndü. Karşısında Tahsin’i gören Samet, otelin tabelasını indirmek istedi ancak istediği olamadı. Şansalanlar için planları bitmeyen Tahsin, Şansalan konağını da satın aldığını açıkladı. Samet ve Hikmet büyük bir şok yaşadı. Tahsin ise ikiliye konağı boşaltmalarını söyledi.

        Yönetmenliğini; Murat Saraçoğlu ile Evren Karabıyık Günaydın’ın, senaristliğini; Yıldız Tunç’un üstlendiği 'Siyah Kalp’in kadrosunda; Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Cığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.

        'Siyah Kalp', yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!

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        #show tv
        #Siyah Kalp

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