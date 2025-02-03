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        Haberler Televizyon 'Siyah Kalp'in, ikinci tanıtım yayınlandı

        'Siyah Kalp'in, ikinci tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Siyah Kalp'in, yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2025 - 23:32 Güncelleme: 03.02.2025 - 23:32
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        İkinci tanıtım yayınlandı
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        SHOW TV’nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ile Burak Sağyaşar’ın üstlendiği dizisi 'Siyah Kalp'in, merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

        'Siyah Kalp’in 19. Bölüm 2. Tanıtımı;

        Yayınlanan tanıtımda Samet’in nakil için böbrek arayışı devam ederken Cihan’ın Sumru’yla Melek hakkında konuşması ve çekip gideceğini söylemesi, Melek’e duygu dolu anlar yaşatıyor.

        Cihan ve Sevilay’ın boşanıp boşanmayacağı merak konusu olurken Samet’in eve gelişiyle birlikte doğum günü kutlaması düzenleniyor.

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        Kutlamaya Tahsin ve Sumru’nun da gelmesiyle birlikte Nihayet, Bünyamin’in Samet’in oğlu olduğunu ortaya çıkarıyor ve yeni bölümde neler yaşanacağı merak konusu oluyor.

        'SİYAH KALP'İN 18. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Son anda Cihan’ı durdurmak için havaalanına giden Melek, sesini duyuramadı. Cihan, Melek’in geldiğinden habersiz Berlin’e gidecekken gelen telefonla kararını değiştirdi. Sevilay’ın öz babası olduğunu düşündüğü Celal’in cenazesine gitmek için harekete geçti. Cihan gitmeden önce Sevilay’la boşanma işlemlerini başlatması için avukatını görevlendirdi. Bu haber Sevilay’ı çok mutlu etti. Hikmet, Tahsin‘le buluşarak Samet’i bitirmek için işbirliği teklif etti. Hikmet, Samet‘ten geçmişin intikamını almak istediğini söylese de Tahsin, Hikmet’in teklifine sıcak bakmadı. Sumru’nun boşanma davası gelip çattığında ise Samet beklenmedik bir çıkış yaparak boşanmak istemediğini söyledi, hakim de davanın ertelenmesine karar verdi. Bu sırada Tahsin ve Samet arasında tartışma yaşandı. Sumru’ya kafayı takan Samet, onu arabayla takip ederken büyük bir trafik kazası geçirerek hastaneye kaldırıldı. Samet hastanede tedavi altındayken herkes oraya koştu. Doktorlar, Samet’in hayatta kalabilmesi için acil böbrek nakline ihtiyacı olduğunu söyledi. Aile yakınlarından uyumlu kim olur diye doktor sorduğunda Samet, Bünyamin’in kendi oğlu olduğunu ve ona test yapılmasını söyledi. Bu konuşmaya kulak misafiri olan kişi ise Nihayet oldu.

        Yönetmenliğini; Murat Saraçoğlu ile Evren Karabıyık Günaydın’ın, senaristliğini; Yıldız Tunç’un üstlendiği 'Siyah Kalp’in kadrosunda; Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Cığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.

        'Siyah Kalp', yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!

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        #Siyah Kalp
        #show tv

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