'Siyah Kalp'in 'Halil'i Erkan Bektaş: Karakteri beğendim

SHOW TV'nin ilgi gören dizilerinden TIMS&B Production imzalı, yapımcılığını; Timur Savcı ile Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, 'Siyah Kalp'in bu akşam 31'inci bölümü yayınlanacak.

Yönetmen koltuğuna Murat Saraçoğlu ve Evren Karabıyık Günaydın'ın oturduğu, senaryosunu ise Yıldız Tunç'un yazdığı 'Siyah Kalp’in oyuncu kadrosunda; Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Cığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.

'Dizide 'Halil' karakterine hayat veren Erkan Bektaş, oyunculuk serüvenini ve 'Siyah Kalp'i anlattı.

'Siyah Kalp'ten gelen teklifi kabul etmenizdeki etkenler nelerdi?

Kabul etmemin birçok sebebi var. Ben Kapadokya’yı çok seviyorum. Daha önce çalıştığımız yönetmenimiz, hocamız Murat Saraçoğlu’nu çok seviyorum. Onunla çalışmak çok güzel. İkinci yönetmenimiz Evren Hanım da öyle. TİMS&B daha önce defalarca çalıştığım sevdiğim ve güvendiğim bir şirket. Onlarla beraber olmak bu işi yapmak benim için yeterli bir sebepti. Karakteri de beğendim. Bu yüzden de oynamak istedim.

Dizide canlandırdığınız ‘Halil’ karakterinden bahseder misiniz?

Halil karakteri zor bir karakter. Makyevelist bir karakter. Amaca giden yolda her şey mübah onun için. Her şeyi yapabilir, her türlü yalanı söyleyebilir. Önemli olan tek şey amaca ulaşmak.

Canlandırdığınız karakter ile ortak yönleriniz var mı?

Halil ile ortak noktamız onun amaçları var benim de amaçlarım var. Bir tek bu olabilir. Onun dışında Halil ile ortak bir yönümüz yok gibi görünüyor.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Oyunculuk bölümü mezunusunuz. Ankara'dan İstanbul'a geliş serüveniniz nasıl gerçekleşti?