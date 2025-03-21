'Siyah Kalp'in, 26'ncı bölümünden ilk tanıtım yayınlandı

SHOW TV’nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ile Burak Sağyaşar’ın üstlendiği dizisi 'Siyah Kalp'in, merakla beklenen 26'ncı bölümünden ilk tanıtım yayınlandı.

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Siyah Kalp’in 26. Bölüm Tanıtımı;

Yayınlanan tanıtımda Nuh’un düğünde tutuklanan Cihan’ın suçlu olduğunu düşünmesi ikili arasındaki suların durulmayacağının göstergesi olurken Sumru, Nuh’a yanında olmadığını söylüyor. Nuh’un Sevilay'ı da kaybetmesiyle sonradan edindiği ailesini bir kez daha kaybetmemek adına neler yapacağı yeni bölümde yaşanacaklarla olan merakı arttırıyor.