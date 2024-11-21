Siyah Kalp'te bu akşam neler olacak? Siyah Kalp 10. bölüm canlı ekran izle
Siyah Kalp 10. bölümü ile bu akşam ekranlara gelecek. Show TV'nin başarılı dizisinde yine birçok heyecan verici gelişme yaşanacak. Diziyi televizyondan izleme imkânı olmayan seyirciler Show TV canlı yayın ekranından da diziyi canlı izleyebilir. İşte, Siyah Kalp canlı izleme ekranı ile bölüm özeti...
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Show TV’nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği Siyah Kalp, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelecek. 10. bölümü kaçırmak istemeyen izleyiciler bölümü Show TV canlı yayın ekranı üzerinden izleyebilir. İşte, dizide bu akşam yaşanacak gelişmeler ve Siyah Kalp canlı izleme ekranı...
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SİYAH KALP’İN 10. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Melek ve Nuh’un kaçtığı haberi hızla Sametlere ulaşır. Cihan onların arkasında güçlü birinin olduğuna emin olur.
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İkizleri yanına alan Tahsin onlara kol kanat gerer. Yaşananlardan sonra Melek ve Nuh’un fikirleri ilk kez bu kadar zıt olacaktır.
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Sevilay ve Cihan ihanetin acısıyla baş etmekte zorlanırlar.
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Fakat onların güvenleri öğrenecekleri sırlarla birlikte bir kez daha kırılacaktır.
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Sumru, Nihayet’e rağmen kendi ayaklarının üstünde durma kararı alır. Fakat ne kadar çabalasa da Samet’in hamleleri ona hep engel olur.
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SİYAH KALP CANLI İZLE
Bu akşam 20.00'de ekrana gelecek Siyah Kalp 10. bölümü canlı olarak izlemek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.