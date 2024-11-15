Siyah Kalp'te dün akşam neler oldu? Siyah Kalp 9. bölüm izle
Yönetmenliğini Ali Balcı'nın, senaryosunu Yıldız Tunç'un üstlendiği Siyah Kalp, dün akşam yeni bölümüyle seyirci ile buluştu. Son bölümü kaçıran veya yeniden izlemek isteyenler için Show TV yeni bölümü siteye yükledi. İşte, Siyah Kalp 9. bölümde yaşananlar ve Show TV linki...
- 1
Show TV’nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Siyah Kalp, dün akşam 9. bölümü ile Show TV ekranlarına geldi. Diziyi kaçıranlar için haberimizde hem son bölüm özetini hem de diziyi kesintisiz izleyebileceğiniz linki paylaştık. İşte, Siyah Kalp 9. bölüm tek parça ve HD kalitesinde izle...
- 2
SİYAH KALP 9. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Hikmet’in açıkladığı büyük sır Şansalan konağında adeta bir bomba etkisi yaratır. Bu sır beraberinde eski defterlerin de açılmasına neden olur.
- 3
SİYAH KALP SON BÖLÜM ÖZETİ
Yaşanan şok Melek, Cihan, Nuh ve Sevilay arasında da dengeleri değiştirir. Herkes için gerçekler değişirken yavaş yavaş nifak tohumları ekilmeye başlar.
-
- 4
Sumru zor gününde en sevdikleri tarafından hayal kırıklığına uğrarken ona uzanan yardım eline şaşıracaktır.
- 5
SİYAH KALP 9. BÖLÜM İZLE
Dün akşam 20.00'de Show TV ekranlarına gelecek Siyah Kalp dizisini tek parça ve HD kalitesinde kesintisiz izleyebilirsiniz.
- 6
SİYAH KALP’İN 8. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Hikmet’in öğrendiği gerçekle beraber eline büyük bir koz geçer. Sumru ve Nihayet’i evden gönderip konağın hakimiyetini eline alma fırsatı ayağına gelir. Cihan ve Melek yaşadıklarından sonra artık ayrı kalamazlar.
Melek’ten uzak duramayan Cihan net kararlar alır. Bu kararlar etrafındakileri rahatsız eder. Sevilay, annesinin tehditleri yüzünden Nuh’tan uzak durmaya mecbur kalır. Durumu kabullenemeyen Nuh Sevilay’ın söylediklerinden sonra yıkılmıştır.
-
- 7
Fakat ikisi de kalplerini susturmakta güçlük çeker. Sumru’nun ikizlere karşı tavrı değişmeye başlamıştır. Nihayet bu değişimden rahatsızdır. Diken üstündeki Sumru gelen büyük tehlikenin farkında değildir. Artık Şansalan konağında kimse eski hayatına dönemeyecektir.