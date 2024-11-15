Show TV’nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Siyah Kalp, dün akşam 9. bölümü ile Show TV ekranlarına geldi. Diziyi kaçıranlar için haberimizde hem son bölüm özetini hem de diziyi kesintisiz izleyebileceğiniz linki paylaştık. İşte, Siyah Kalp 9. bölüm tek parça ve HD kalitesinde izle...