Siyah Kalp 29. bölüm izle! Show TV ile Siyah Kalp son bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz
Show TV'nin sevilen dizisi Siyah Kalp, dün akşam yeni bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Senaryosunu Yıldız Tunç'un kaleme aldığı Tims&B Productions imzalı dizinin son bölümünde Sumru konağı terk eder. Tahsin onu bulmak için elinden geleni yapar, ondan şüphe ettiği için kendini suçlar. Siyah Kalp 29. bölüm izle ekranı diziyi izleyemeyenler ya da yeniden izlemek isteyen izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, 24 Nisan 2025 Show TV Siyah Kalp son bölüm full HD izle, tek parça, kesintisiz...
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Show TV’nin Tims&B Productions imzalı dizisi Siyah Kalp 24 Nisan Perşembe akşamı 29. bölümü ile ekrana geldi. Yönetmenliğini Ali Balcı’nın üstlendiği dizinin son bölümünde Nuh bayıldığını herkesten saklar. Annesine karşı duyduğu şüphe ise onu Melek ile karşı karşıya getirir. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Siyah Kalp 29. bölüm izle ekranı haberimizde. İşte, Show TV ile Siyah Kalp son bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri.
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SİYAH KALP’İN 29. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Sumru konağı terk eder. Tahsin onu bulmak için elinden geleni yapar, ondan şüphe ettiği için kendini suçlar.
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Sumru hem Tahsin’in hem de Nuh’un ona inanmadığını anladığında büyük bir hayal kırıklığı yaşar ve konağı terk eder.
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Tahsin onu bulmak için elinden geleni yapar, ondan şüphe ettiği için kendini suçlar.
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Nuh bayıldığını herkesten saklar ama bu işin peşine düşmeyi de ihmal etmez. Annesine karşı duyduğu şüphe ise onu Melek ile karşı karşıya getirir.
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Melek bir yandan annesini ararken diğer yandan da babasını kaybeden Cihan’a destek olmaya çalışır.
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Nuh ile arasında ipler gerilir ama aynı zamanda Melek için yeni duygusal bağların temeli atılır.
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Sevilay abisini tanımaya çalışırken mutludur. Fakat o kendine yeni bir yol çizdiğini düşünürken kötü sürprizler onun peşini bırakmaz.
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Sumru kırgınlıkları yüzünden kendine yeni bir hayat kurmaya çalışır.
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Şansalan evindeki büyük olaylar bile onu yolundan döndüremez.
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SİYAH KALP SON BÖLÜM İZLE
24 Nisan Perşembe akşamı ekrana gelen Siyah Kalp dizisinin 29. Bölümünü Show TV üzerinden full HD, tek parça ve kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.
SİYAH KALP 29. BÖLÜM İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ