Show TV’nin Tims&B Productions imzalı dizisi Siyah Kalp, bu akşam yeni bölümü ile ekrana geliyor. Yeni bölümü internet üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler Siyah Kalp 26. bölüm canlı izle ekranı araştırması yapıyor. Yönetmenliğini Ali Balcı’nın üstlendiği, senaryosu Yıldız Tunç tarafından kaleme alınan dizinin yeni bölümünde Hikmet, ikizlerin babası Halil’I Kapadokya’ya çağırır. Bu ittifak dengeleri alt üst edecekken Sumru, Melek ve Nuh’u büyük yüzleşmeler beklemektedir. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Siyah Kalp yeni bölüm izle full HD, donmadan, kesintisiz…