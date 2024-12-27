Show TV’nin sevilen dizisi Siyah Kalp 15. bölümü ile dün akşam ekrana geldi. Senaryosunu Yıldız Tunç’un kaleme aldığı Tims&B Productions imzalı dizinin 15. bölümünde Nuh, Sumru ile bir yüzleşme yaşar. Bu yüzleşmede yıllardır biriken anne hasreti ona büyük bir duygu patlaması yaşatır. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Siyah Kalp 15. bölüm izle ekranı haberimizde. İşte, Show TV ile Siyah Kalp son bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri.