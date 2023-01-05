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Siyah Hardal Tohumunu Kimler Kullanamaz?

Mevcut faydalarıyla birlikte ülkemizde de adını duyurmaya başlayan siyah hardal tohumunun bilinçsiz kullanımı sağlığımıza zarar verebilir. Özellikle doz aşımı olmamasına oldukça dikkat etmeliyiz.

Cerrahi bir operasyona girecekseniz en az iki haftadan önce siyah hardal tohumunu kullanmayı bırakmalısınız.

Diyabet hastası iseniz ve bunun için ilaç kullanıyorsanız siyah hardal tohumunu tüketmemeniz gerekir.

Güçlü bir adet söktürücü özelliği olduğundan dolayı hamilelik riski olan ya da hamile olanların uzak durması gerekir.

Alerjik reaksiyonlara yatkı kişiler de alerji riskine karşı siyah hardal tohumunu kullanmamalıdır. Şoka kadar ilerleyen ağır bir tabloyla karşılaşılabilir.

Günlük tüketilmesi gereken miktarın üstüne çıktığınızda bu karaciğerinizin yorulmasına sebep olacaktır. Bu yüzden doz aşımı yapmadığınızdan emin olmanız gerekiyor.

İçeriğinde yer alan Guatrojenler tiroit hormonu üzerinde azaltıcı etkiye sahiptir. Bu sebeple tiroit rahatsızlığınız varsa siyah hardal tohumunu tüketmemelisiniz.

İlaç etkileşim riski yüksek olduğundan siyah hardal tohumunu kullanmaya başlamadan önce bir uzmana danışınız.

Siyah Hardal Tohumunun Yan Etkileri

Ağız yoluyla çok fazla miktarda siyah hardal tohumu alımı boğazınızı tahriş edebilir.

Özellikle uzun süre ciltte tutulduğunda cilt hasarına sebebiyet verebilir.

Fazla tüketimi karaciğerinizi yorabilir.

Uzun süre ciltte durduğunda cilt üzerinde tahriş ve kızarıklara sebep olabilir.

Fazla tüketimi vücudunuza ödem olarak geri dönebilir.

Kalp sağlığını negatif yönde etkileyebilir.

Yüksek dozda tüketimi ishal, anemi ve solunum sıkıntılarına yol açabilir.

Siyah Hardal Tohumu Çayı Nasıl Yapılır?

Gram üzerinden satılan siyah hardal tohumunu aktarlardan temin edebilirsiniz. Eğer tohumu çay olarak tüketmek isterseniz; kaynayan sıcak suya 1 çay kaşığı kadar siyah hardal tohumunu ekledikten sonra ortalama 5 dakikaya kadar demlenmeye bırakın. Demlendikten sonra çayı süzerek tüketebilirsiniz. Ancak tohumu baharat olarak kullanmak isterseniz önce haşlamalısınız. Daha sonra salatanıza ya da yemeklerinize ilave edebilirsiniz. İştah problemleriniz baş gösteriyorsa siyah hardal tohumunu önce öğüttükten sonra toz baharat olarak yemeklerinize bir tutam atabilirsiniz.

Siyah Hardal Tohumu Hangi Hastalığa İyi Gelir?

Bilinçli tüketildiğinde sayısız faydası bulunan siyah hardal tohumu pek çok hastalığın şifa kaynağıdır. Alternatif tedavi yöntemi olarak kullanımı oldukça revaçta olan siyah hardal tohumunun iyi geldiği hastalıklar:

Kanser hücrelerinin büyümesini engelleyici bileşenlere sahiptir.

İçeriğinde bolca magnezyum bulunmasından ötürü migren ağrılarının önüne geçer.

Solunumu yollarını rahatlatıcı etkiye sahiptir.

Oldukça iyi bir lif kaynağı olduğundan dolayı vücut metabolizmasını olumlu yönde etkiler.

Menopoz döneminde rahatlama sağlar.

Siyah hardal tohumu astım hastaları için son derece faydalıdır.

Damar tıkanıklıklarını önleyici etkisi vardır.

Uyku bozukluğuna birebirdir.

Sinirleri yatıştırıp sizi sakinleştirir.

Özellikle aloe vera jeli ile birlikte kullanıldığında cilt üzerinde nemlendirici bir etkiye sahiptir.

Yaşlanmayı yavaşlatan etkisi vardır.

Mantar önleyici özellikteki siyah hardal tohumu, vücudunuzdaki enfeksiyonlarla savaşır.

Saçlarınızı besleyerek hızlı bir şekilde uzamasına yardımcı olur.

Adet söktürücü özelliği olduğundan dolayı adet döneminizi düzene sokar.

Kas ağrılarını hafifletir, sırt ağrısını tedavi eder.

Cinsel isteği artırır ve cinsel güç verir.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk