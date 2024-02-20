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        Haberler Kültür-Sanat Sinema SİYAD Onur ve Emek Ödülleri açıklandı

        SİYAD Onur ve Emek Ödülleri açıklandı

        56. SİYAD Ödülleri'nde bu yıl yönetmen Tomris Giritlioğlu ile oyuncu ve şarkıcı Lale Belkıs'a Onur Ödülü, oyuncu Necmettin Çobanoğlu'na ise Emek Ödülü verilecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2024 - 13:21 Güncelleme: 20.02.2024 - 13:21
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        SİYAD Onur ve Emek Ödülleri açıklandı
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        Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) tarafından 4 Mart’ta düzenlenecek 56. SİYAD Ödülleri’nde verilecek Onur ve Emek ödülleri belirlendi.

        Sinema yazarları bu yıl çektiği filmlerle Türkiye’nin yakın tarihine odaklanan yönetmen Tomris Giritlioğlu’na ve şarkıcı, oyuncu Lale Belkıs’a Onur Ödülü verecek. Emek Ödülü’ne değer görülen isim ise kamera önünde olduğu kadar kamera arkasında da çalışan, Altın Palmiye ve Oscar ödülü alan filmlerde rol alan Necmettin Çobanoğlu.

        TOMRİS GİRİTLİOĞLU: TÜRKİYE’NİN YAKIN TARİHİNİ SİNEMAYA TAŞIDI

        Üniversite öğrencisiyken yönetmen olma kararı alan Tomris Giritlioğlu, TRT bünyesinde hayata geçirdiği “Tabletten Belgesele” ve “Beyoğlu” belgeselleri ve “Kantodan Tangoya” adlı TV filmiyle dikkatleri çekmişti. TV ve sinema ile iç içe geçen bir kariyere sahip olan Giritlioğlu ilk sinema filmi “Suyun Öte Yanı”nı 1991 yılında seyirciyle buluşturdu. Giritlioğlu “Yaz Yağmuru”, “80. Adım”, “Salkım Hanımın Taneleri”, “Güz Sancısı” ile sinemadaki kariyerini sağlamlaştırırken; “Asi”, “Gönülçelen” ve “Hatırla Sevgili”nin de bulunduğu pek çok önemli dizinin hayata geçmesini sağladı. Sinemasında Türkiye’nin yakın tarihine odaklanan Giritlioğlu, toplumsal ve siyasi olayların insanların hayatını nasıl etkilediğini ustaca anlattı.

        YEŞİLÇAM’IN UNUTULMAZLARINDAN: LALE BELKIS

        Oyunculuğu kadar şarkıcılığıyla da sinemamıza önemli katkılar sunan Lale Belkıs, kariyerine 1960 yılında tiyatroyla başladı. “Evlilik Dolabı”, “Boeing Boeing”, “Becerikli Kaynana” gibi oyunlarda rol alan Belkıs, 1960’lı yılların ortalarında Yeşilçam’a transfer oldu. “Bitmeyen Korku”, “Tarkan”, “Sezercik Yavrum Benim”, “Dağınık Yatak” ve “Beyaz Melek”in de aralarından bulunduğu pek çok yapımda rol alan Belkıs aynı zamanda filmlerde de kullanılan birçok şarkıyı da seslendirdi. Bir dönem İpek Film Stüdyosu’nda çalışan Belkıs, Sophia Loren, Ava Gardner ve Cahide Sonku’ya sesini verdi. Lale Belkıs’ın sanat yaşamını anlattığı “İpek Çoraplar” adlı bir kitabı da bulunuyor.

        KAMERANIN HEM ÖNÜNDE HEM ARKASINDA: NECMETTİN ÇOBANOĞLU

        Necmettin Çobanoğlu kamera arkasından önüne geçen emekçi oyunculardan. Lakin onun en büyük özelliği hem Altın Palmiye hem de Oscar alan filmlerde oynayan ender oyunculardan biri olması. Çobanoğlu, “Demiryol”, “Kanal”, “Dila Hanım”, “Baraj”, “Üç Arkadaş”ında aralarında olduğu onlarca filmin setinde görev alarak girdi sinema dünyasına. Bu dönemde zaman zaman da dublör olarak kamera önüne geçen Çobanoğlu’nun gerçek anlamda oyunculuk macerası Altın Palmiye ödüllü “Yol”da canlandırdığı Ömer karakteriyle başladı. Xavier Koller’in yönettiği En İyi Yabancı Film dalında Oscar alan “Umuda Yolculuk” (Reise der Hoffnung) filminde başrolleri Nur Sürer ile paylaştı. “Katırcılar”, “Mülteci”. “Küçük Özgürlük”, “Kuzu”, “Karşılaşma”, “Eve Dönüş”, “Saklı Düşler” ve “Güz Sancısı” filmografisinin önemli yapımları arasında yer alıyor. Sinema emekçilerinin hak mücadelesinde yıllarca aktif bir şekilde görev alan Çobanoğlu, ödüllü pek çok filmin yanı sıra dizilerde de oyunculuk yaptı. Çobanoğlu en son ‘Elif Ana’ ve ‘Aaahh Belinda’nın yeniden çevriminde rol aldı

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        #SİYAD
        #Necmettin Çobanoğlu
        #Lale Belkıs
        #tomris giritlioğlu
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