'Sivrisinekler' Frankfurt Türk Tiyatro Festivali'nde

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İBB Şehir Tiyatroları 16 – 26 Mayıs 2024 tarihleri arasında Almanya’nın Frankfurt şehrinde düzenlenen “11. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali”ne en beğenilen oyunlarından “ Sivrisinekler” ile konuk oluyor.

Lucy Kirkwood’un yazdığı, Ali Gökmen Altuğ’un yönettiği oyun, 24 Mayıs 2024 Cuma günü 19.00’da Gallus Theater’da sahneleniyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı ile Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosluğu’nun desteklediği festival, 4 Ocak’ta yitirdiğimiz Şehir Tiyatroları sanatçısı, tiyatro ve sinema oyuncusu Ayla Algan’a ithaf ediliyor.

SİVRİSİNEKLER Alice, Cenevre’de Higgs Bozonu’nun varlığını kanıtlamak için yapılan “Büyük Hadron Çarpıştırıcısı” projesinde çalışan bir bilim insanıdır. Kendisi gibi bilim insanı olan kocası, çocukları Luke küçükken ortadan kaybolmuştur ve bu onların hayatındaki kara deliktir. Oyunda Ayşin Atav, Yeliz Gerçek, Senan Kara, Özgür Dereli, Ahhan Şener, Pınar Demiral, Volkan Öztürk, Ümran İnceoğlu, Pınar Pamuk rol alıyor.