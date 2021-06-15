KEKİK

Birçok kişi yemeklerine eklemek için evde kekik yetiştirir. Ancak böcekler bu bitkinin kokusunu sevmez. Böcekleri kekik ile evden uzaklaştırmak için bir avuç kekik yaprağını ezin. Daha sonra güneşli bir yerde su dolu bir kaba koyun ve bir gece bekletin. Karışıma sıvı bulaşık sabunu ekleyip süzün ve suyu bir sprey şişesi yardımıyla böceklerin olduğu yerlere püskürtün. Ayrıca böceklerin olduğu yere kuru kekik serpebilirsiniz.