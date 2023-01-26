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Şivlilik nedir, ne zaman kutlanır, nerede, nasıl kutlanır?

Şivlilik nedir, ne zaman kutlanır?

Regaip Kandili günü Konya ilinde gündüz saatlerinde çocuklar tarafından kutlanan Şivlilik geleneği gündemi meşgul etmeye başladı. Şivlilik etkinliklerinde ateş üzerinden atlama, fener yakmanın yanında ertesi gün çocuklar mani okuyarak ev ev gezip çerez, hediye, yemek (şivlilik) toplamaktadır. İşte Şivlilik geleneği hakkında tüm merak edilenler...

Giriş: 26.01.2023 - 20:41 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Regaip Kandili ile birlikte Şivlilik etkinlikleri gündemi meşgul etmeye başladı. Her yıl Regaip Kandili'nde gündüz saatlerinde çocuklar tarafından icra edilen çeşitli etkinliklerle kutlanan Şivlilik geleneği asırlardır devam etmektedir. Peki, "Şivlilik nedir, ne zaman, nerede, nasıl kutlanır? İşte detaylar...

     

  • ŞİVLİLİK NEDİR?

    Şivlilik, Konya ilinde her yıl Regaip Kandili'nin gündüz saatlerinde çocukların mahallelerindeki evleri dolaşarak çerez topladıkları kültürel bir etkinliktir.

    Günümüzde, yerel idareler bu kültürel mirası korumak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlemektedir.

  • ŞİVLİLİK NE ZAMAN?

    Konya'da, üç ayların başlangıcı Regaip Kandili'nin sabahında çocukların kapı kapı dolaşıp evlerden şekerlemeler topladığı "şivlilik" etkinliği gelecek yıl, Ocak ayına denk geliyor.

    Şivlilik, 25 Ocak günü fener alayı ile başlayacak. 26 Ocak günü de çocuklar şivliliklerini toplayacak.

     

  • ŞİVLİLİK GELENEKLERİ

    Akşam namazından sonra çocuklar, anne-babalarıyla beraber sokaklara çıkarak, mahalle büyüklerinin uygun bir alanda ateş yakmasını bekliyor

    Yakılan ateşin etrafında toplanan çocuklardan bazıları ateşin üzerinden atlıyor. Eğlence ve kutlamalar gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam ediyor.

    Çocuklar, Regaib Kandili günü ise sabah erkenden maniler okuyarak, kapı kapı dolaşıp şeker ve çikolata topluyor.

    Şivlilik gününde komşulara pişi, haşhaşlı veya tahinli çörek gibi yemekler, çocuklara ise kuru üzüm, kırık leblebi, kurutulmuş meyve veya gofret, çikolata gibi paketli ürünler dağıtılmaktadır.

    Çocukların ev ziyaretleri esnasında okudukları manilerden birinin sözleri şu şekildedir: "Şivli şivli şişirdi, erken kalkan pişirdi / İki çörek, bi börek bize şivlilik gerek"

    Her yıl Konya ilinde Regaip Kandili günü gündüz saatlerinde çocukların mahallelerindeki evleri dolaşarak çerez topladıkları kültürel bir etkinliktir.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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