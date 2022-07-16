Sivilce izleri bazen o kadar rahatsız edici görünür ki hemen geçsin isteriz. İşte isze vereceğimiz tavsiyelerle bu mümkün. Sivilce izleri nasıl geçer, yüzdeki sivilce izlerine ne iyi gelir merak ediyorsanız hemen okumaya başlayın...

Sivilce İzleri Nasıl Geçer?

Sivilce izlerini geçirmek aslında çok da zor değil. Sadece dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var. Eğer zamanından önce, sivilceniz beyazlamadan onu patlatmaya çalışırsanız cildinizde sivilce lekeleri oluşur. Bu da ciltte istenmeyen görüntülere sebep olur. Ama acele etmeyin, bekleyin ve tamamen beyazlayınca patlatmaya çalışın.

Peki, sivilce izleri nasıl geçer, yüzdeki sivilce izlerine ne iyi gelir? İşte cevabı…

Doğal karışımlar uygulayın.

Cildinizi günde iki kere temizleyin.

Tonik kullanmaya çalışın.

Nemlendirici sürün ki cildiniz kuru kalmasın.

Güneşten korunun. Eğer dışarı çıkacaksanız güneş kremi sürün.

Yüzeysel ya da derin peelingler yapabilirsiniz.

Mikro iğneleme

Dolgu uygulamaları

Cerrahi lazer kullanımı gibi seçenekler alabileceğiniz önlemlerdir.

Sivilce İzleri Evde Tedavi Yolları Neler?

Sivilce lekeleriniz geçmiyor diye üzülmenize gerek yok. Doktora da gitmeniz gerekmiyor. Öncesinde doğal karışımlar ile sivilce lekelerinizi yok edebilirsiniz. Peki, bu lekeleri evde nasıl tedavi edebilirsiniz?

Cildinizi önce suyla temizleyin.

Sonra cildinize sırasıyla yıkama jeli ve tonik kullanın.

Cildiniz emdikten sonra nemlendiricinizi kullanın.

Ama kullandığınız ürünlerin doğal olmasına dikkat edin.

Bunlar günlük rutin olarak mutlaka yapmanız gerekenler… Cildiniz belli bir düzene alışmalı.

Buna ek olarak cildinizi temizledikten sonra doğal karışımlar yaparak cildinize uygulayabilirsiniz.

Elma sirkesi kullanabilirsiniz. Hem sivilce lekelerini yok eder hem de cilt rengini açar. Yarım çay bardağı elma sirkesiyle yarım çay bardağı suyu karıştırabilirsiniz.

Bu tedavi yöntemlerini evde rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Böylece kısa sürede sivilce lekelerinden kurtulmuş olacaksınız.

Sivilce Lekeleri Kesin Çözüm Yöntemleri

Az öne bahsettiğimiz taktikleri uygulamanız gerekiyor. Tabi bunlara ek olarak şimdi vereceğimiz tavsiyelerini de dinlemelisiniz. Çünkü bunları düzenli yaparsanız sivilce izleriniz yok olacak.

Elma sirkesiyle suyu karıştırmanın yanı sıra balı da karıştırabilirsiniz. Karışımı pamuk ile ilgili bölgelere sürün ve 5 dakika bekletin.

Hindistan cevizi yağı kullanmalısınız. İçerisinde E vitamini bulunduran Hindistan cevizi yağı da çok kısa sürede hızlı sonuç verecek.

Sivilce lekeleri için bir diğer çözüm de patatestir. Bir patatesi rendeleyin ve bezin içerisine sarın.

Ardından bezin altına bir kase koyun ve suyunu çıkarın. Bu suyu da sivilce izlerinin üzerine sürün.

Sivilce lekeleri ne zaman geçer diye merak ediyor olabilirsiniz. Ortalama bir hafta sonra sivilce izleriniz yok olmaya başlayacaktır. Ama zamanında ve doğru şekilde yapıyor olmanız önemli. Doğru yapıldığında sonuca ulaşabilirsiniz