Sivilce önemsiz bir problem gibi görünse de kimi zaman vücudun verdiği sinyaller olarak değerlendirilebilir. Aknenin en sık yeni doğan ve ergenlik döneminde görüldüğüne dikkat çeken Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin "Sivilce problemini en sık 12-24 yaş aralığında görüyoruz. Bu problemi yaşayanların yüzde 5'inde 45 yaşına geldiğinde bile hala akne sorununun devam ettiğini görebiliyoruz. Ama hepsinde muhakkak bir genetik yatkınlık var" dedi.

EN ÖNEMLİ NEDEN İNSÜLİN DİRENCİ

Yeni doğan dönemindeki bebeklerde akne görülmesinin en önemli nedeninin anneden geçen östrojen veya androjen gibi hormonlar olduğunu belirten Dr. Seçkin "Annede insülin direnci varsa, fazla kilo aldıysa ya da şeker ve karbonhidrat ağırlıklı beslendiyse bunlar bebeğin cildini bozuyor" dedi. Sivilcenin; kıl köklerinin iltihabı ya da orada ölü derinin üst üste birikerek gözenekleri tıkaması anlamına geldiğini söyleyen Dr. Şirin Seçkin "Ergenlikteki kötü beslenmenin neden olduğu insülin direnci ve stres akneyi artıran en önemli etkenler" şeklinde konuştu.

İZ KALMAMASI İÇİN BUNU YAPMAYIN

Yeni doğan döneminde akne tedavisi için bebeğin cildinin temiz tutulması ve annenin beslenmesine dikkat etmesi gerektiğini ifade eden Dr. Şirin Seçkin "Çok fazla sivilce varsa jel ya da krem de kullanılabilir" dedi. Ergenlik döneminde ise tedavi için sağlıklı beslenme, düzenli uyku, spor ve cildin temiz tutulmasının çok önemli olduğunu söyleyen Dr. Seçkin "Hiçbir şekilde sivilceyi sıkarak yok etmeye çalışmamalılar. Bu hem iz kalmasına neden oluyor, hem enfeksiyonun yayılmasına neden oluyor, hem de alttaki sorunu çözmüyor" uyarısında bulundu.

ASIL ÇÖZÜM İNSÜLİN DİRENCİNİ KIRMAK

Ergenliğin sivilce olmasa da çocuğun kendini beğenmediği zor bir dönem olduğuna dikkat çeken Dr. Şirin Seçkin "Eğer akne sorunu da varsa çocuğun depresyona girmesine neden olabilir. Sivilce problemi varsa aile bunu görmezlikten gelmemeli" dedi. Dr. Şirin Seçkin "Akne probleminde genetik önemli ama sağlıklı beslenme daha önemli. Asıl çözüm insülin direncini kırmak. Doğru ve sağlıklı bir beslenmeyle insülin direncini kırmak üç ayda mümkün" şeklinde konuştu.