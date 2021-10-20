Sivil polisi almayıp, müşteri seçti!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri tarafından Fatih Aksaray'da, taksi sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi.
DHA'nın haberine göre, Vatan Caddesi'nde sivil trafik polisleri, uygulama noktası önünde durarak yolcu seçen ve kurallara uymayan taksi sürücülerini denetim noktasında bekleyen trafik ekiplerine bildirdi.
Trafik polisleri, ihbar edilen taksi sürücülerini denetim noktasında durdurdu. Denetimlerde, taksimetreyi açmadığı tespit edilen bir sürücüye 652 lira para cezası kesildi. Yolcu seçtiği belirlenen 2 taksi sürücüsüne bin 339 TL para cezası kesilirken, araçları bağlanarak otoparka çekildi.
"TAKSİMETREYİ AÇMAMIZI İSTEMİYORLAR"
Taksimetresini açmadığı belirlenen Hüsamettin Kurt, "Yolcu benden taksimetre açmamı istiyor. 'ne kadar ödeyeceksem bileyim ben' diyor. Taksimetre açmamak yasak ama taksimetreyi açtığımda, 'açma sen beni gezdireceksin, kaç paraysa onu söyle bana' diyorlar. Ben de 45-50 lira yazar diyerek aldım müşteriyi" diyerek taksimetre açmama bahanesini savundu.
"BAŞAKŞEHİR'E GİDERKEN BOŞ GİTMEK İSTEMEDİM"
Müşteri gibi taksiye binmeye çalışan sivil polisi taksiye almayan sürücü Taci Kılıç, "Müşteriyi Aksaray'da bıraktım. Benim arabam Başakşehir aracı. Saat 12.00'de değişimim var. Başakşehir'e dönerken boş gitmemek için yolcu yanında durdum. Eminönü'ne gitmek istediğini söyledi. Ben şimdi Eminönü'ne gitmeye kalsam, değişime yetişemem" dedi.
"50 EURO'YA YOLCU TAŞIYAN TAKSİCİLER VAR"
Müşteri seçtiği için aracı bağlanan Aytekin İleri, denetim yapan sivil polis ekiplerine rağmen müşteri seçmediği ikna ederek basın mensuplarına, "Bunları güzel güzel çekiyorsunuz, niye burayı çekiyorsun? Niye ana yerleri çekmiyorsunuz. Ben buraları 30 liraya çalışıyorum. 50 Euro'ya taşıyan yerleri niye çekmiyorsunuz. Taksim'de, Sultanahmet'te ve Eminönü'nde bunlar doğru herkes biliyor. Yaptıkları yanlış bir şey. Ben böyle bir şey mi yaptım da çekiyorsunuz" dedi.
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