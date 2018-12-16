Hard disklerinde değerli verilerini bulunduran kullanıcılar, diskin çeşitli sebeplerle sıvı temasına maruz kalmasıyla verilerine erişmekte sıkıntılar yaşayabiliyor. Sıvı teması sonrası zarar gören cihazlarından önemli verilerini kurtarmak isteyen kullanıcılar için hızlı ve doğru müdahale büyük önem taşıyor.

Çünkü, depolama aygıtları, oldukça hassas oldukları için su damlalarından bile kolayca zarar görebiliyor. Peki, cihazları sıvı teması ile hasar gören kullanıcıların, yapmaması gereken davranışlar neler? Veri Kurtarma Hizmetleri Genel Müdürü Serap Günal, böyle bir durumla karşı karşıya kalan kullanıcılara şu uyarıları yaptı:

1- Zaman en kritik unsur

Hard diskin sudan zarar görmesi durumlarında zaman faktörü, maalesef kullanıcıların yanında olmuyor. Hard diski birkaç gün kendi halinde bırakmak bile verileri geri alma şansını oldukça düşürdüğünden dolayı veri kurtarma ihtimalinin yüksek tutulması için mümkün olduğunca hızlı hareket edilmesi gerekiyor.

Ayrıca tam bir müdahaleye başlamadan önce diskin cihazdan dikkatle çıkartılması da veri kurtarmada önemli bir faktör.

2- Diski kurutmayın

“Islanmış bir diski kurutmayın” biraz çelişkili gözükse de, kullanıcıların kendi kendilerine diskleri kurutmamasının ardında iki önemli neden yatıyor. Birincisi, çamurlu veya köpüklü suya maruz kalmış bir diski yıkamak, saç kurutma makinesiyle kurutmaya çalışmak, güneşin altında bırakmak gibi ısı içeren herhangi bir kurutma tekniği, hard disk plakasında hasar yaratarak veri kurtarmayı imkansız kılabiliyor.

İkincisi ise sel, bir bardak su ya da bir damla su hangisi olursa olsun ıslak bir hard diskin bilinçsizce kurutulması, iç bölüme sızmış sıvı kalıntılarının plakaların üzerinde kuruması halinde yüzeyin aşınmasına ve pürüzsüzlüğünün kaybolmasına sebep olabiliyor. Bu durum diski ilk baştaki ıslak halinden bile daha kötü bir hale sokarak veri kurtarma ihtimalini düşürüyor.

Bu nedenle uzun süre sıvı temasına maruz kalmış disklerin aynı sıvıdan örnekleme alınarak, sıvı içinde veri kurtarma laboratuvarına ulaştırılması gerekiyor.

3- Diskin içini açmayın

Sıvı teması sonucu bozulmuş disklerle ilgili bir diğer önemli kural ise disklerin açılmaması gerektiği. Kullanıcıların özellikle disk kapağını kesinlikle diskten ayırmamış olması, veri kurtarma süreçlerinde kritik rol oynuyor.

Aksi takdirde havayla temas eden disk plakaları, verilere erişmeyi engelliyor. Hard disklerden veri kurtarmaya ihtiyaç duyan kullanıcıların, söz konusu disklerini bir kağıt havluya sarılı bir şekilde, kapalı ve diskin hareket etmesini önleyecek darlıkta bir paket içerisinde taşıması; cihaza temas eden sıvı örneğinin ayrıca gönderilmesi de kritik önem taşıyor.