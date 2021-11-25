Binlerce! İnceleme başlatıldı

AA

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki baraj göletinde meydana gelen toplu balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı.

Hacı Hıdır Baraj Göleti'nde henüz belirlenemeyen nedenle çok sayıda ölü balık kıyıya vurdu.

Durumu fark eden çevre sakinleri ve çobanlar, durumu Siverek Kaymakamlığı ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne bildirdi.

Toplu ölümlerin yaşandığı bölgeye giden ekipler, balık ölümlerinin sebebinin incelenmesi amacıyla sudan numune aldı.

Siverek Belediyesi çevre mühendisi Şükrü Karaca, bölgede yağış olmaması nedeniyle kuraklık yaşandığını, barajdaki su seviyesinin çok düştüğünü, bu yüzden de balıkların dar bir alanda sıkıştığını belirtti.

Karaca, "Durum böyle olunca su içerisindeki oksijen miktarı azaldı ya da bitme seviyesine geldi. Yaşanan toplu balık ölümlerinin oksijen seviyesinin yetersizliğinden kaynaklandığını düşünüyorum." dedi.