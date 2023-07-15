Sivas’ta tatilden dönen ailenin olduğu taksinin kamyonla çarpıştığı kazada 4 kişi öldü

Engin Polat yönetimindeki taksi, Sivas-Erzincan kara yolu yan yolda E.G. idaresindeki sebze yüklü kapalı kasa kamyon ile çarpıştı.

Kazada taksi şoförü ile araçta bulunanlardan Abdulkadir (45), Zeynep (37) ve Zeynep Bilge Ünsal (12) yaşamını yitirdi.

Ağır yaralanan Ayşe Buğlem Ünsal (10) ise Numune Hastanesinde tedavi altına alındı.

ALANYA'DAKİ TATİL DÖNÜŞÜ OTOGARDAN TAKSİYE BİNDİLER

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, takside yolcu olarak bulunan ailenin Alanya'dan tatilden döndükleri ve Eğri Köprü Mahallesi'ndeki evlerine gitmek için Sivas Otogarı'ndan araca bindikleri öğrenildi.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay da kazanın olduğu yere gelerek bilgi aldı.