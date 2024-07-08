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        Haberler Yaşam Sivas’ta aynı kafeste yaşayan kedi ile kuşun dostluğu mest etti

        Sivas’ta aynı kafeste yaşayan kedi ile kuşun dostluğu mest etti

        Sivas'ta kuş kafesinde birlikte vakit geçiren kuşla kedinin uyumu gülümsetiyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 15:06 Güncelleme: 08.07.2024 - 15:06
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        Avla avcı aynı kafeste!
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        Sivas’ta Yücel Akkişi ve ailesinin evlerinde besledikleri İpek isimli kedi ve Boncuk isimli muhabbet kuşunun dostluğu, bilindik kedi kuş dostluklarından bir ardım daha öteye geçti.

        Doğada biri avcı biri av olan bu iki tür, ev ortamında aynı kafesin içerisinde vakit geçiriyor.

        İpek adeta kuşun kafesinden çıkmıyor. Boncuk isimli kuş da kafesini kedi ile paylaşmaktan memnun görünüyor.

        Akkışı, küçük oğlunun isteği üzerine önce muhabbet kuşu alıp beslemeye başladıklarını, oğlunun bu kez kedi sahiplenmek istediğinde ise tedirginlik yaşadığını belirterek, "Çocukluğumda bir kedinin güvercin yavrularını yemesine şahit olmuştum. Fakat kediyi aldıktan sonra gördük ki kuşu sevdiğimiz zaman o da yanımıza gelip kuşa ilgi gösterdi. Zamanla iyi bir arkadaş oldular. Şunu anladık, eğitildiği zaman avla avcı aynı kafeste yaşayabiliyor" dedi.

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        #kedi ile kuşun dostluğu
        #sivas
        #aynı kafeste yaşayan kedi ile kuş
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