Sivasspor’da Gökhan Karagöl'den Hakan Arslan'a cevap

Sivasspor Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl, takımdan ayrılan Hakan Arslan ile ilgili açıklama yaptı.

Takımdan ayrılan Hakan Arslan basın açıklamasında, “Sezonun sonuna doğru benim hiçbir şekilde fikrim alınmadan, görüşme dahi yapılmadan, 'Hakan Arslan, sezon sonu futbolu bırakarak teknik heyetimize dahil olacak' açıklaması yapıldı. Bu basiretsiz açıklamaları yapan ve benim kadar Sivasspor'a hizmeti bulunmayan yöneticilerin, benim kariyerim hakkında yapmış olduğu açıklamaları şaşkınlıkla takip ettim” sözlerini kullanmıştı.

Bunun üzerine Sivasspor'dan şu şekilde cevap verilmişti:

“'Ziya Erdal ve Hakan Arslan önümüzdeki sezon takımda kalacak mı, sezon sonunda futbolu bırakacak mı?' sorusuna Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl, “İki oyuncu da bizim kıymetlimiz ve evladımız” diyerek cevaplamıştır. Ancak farklı sosyal medya platformlarında, ‘Hakan Arslan sezon sonu futbolu bırakıyor’ paylaşımları yapılmış bu durumun asılsız olduğu yönetim kurulumuz tarafından kendine söylenmiştir.”

Sivasspor Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl de konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bahsi geçen radyo programındaki bölümün ses kayıtlarını paylaşarak Hakan Arslan’ın bahsettiği gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyledi. Karagöl, paylaşımında, “Sosyal medyadan yanlış ifadeler üzerinden başkanımıza ve yönetim kurulumuza sitem eden Hakan Arslan ve Sivasspor aleyhine çalışan sosyal medya trolleri için röportajın bu bölümünü yeniden yayınlıyorum. Takdir Sivasspor taraftarı ve kamuoyunundur" ifadelerine yer verdi.