Sivasspor’da Abdulkadir Parmak ile yollar ayrıldı

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Sivasspor’da devre arası transfer çalışmaları sürdürüyor. Bu kapsamda takımda beklenen performansı veremeyen Abdulkadir Parmak ile yollar ayrıldı. Konu ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz ile Abdulkadir Parmak arasındaki profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Abdulkadir'e kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki futbol hayatında başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.