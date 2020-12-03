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Sivasspor - Villarreal | CANLI YAYIN

Sivasspor - Villarreal maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz Sivasspor, beşinci maçında lider Villarreal'i konuk ediyor. 6 futbolcusu ve teknik direktörü Kovid-19'a yakalanan Sivasspor'da ayrıca Kayode ve Felix de sakatlıkları nedeniyle bu akşam forma giyemiyor

03.12.2020 - 19:48 | Güncelleme: ABONE OL
Sivasspor - Villarreal | CANLI YAYIN

Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. hafta maçında İspanya temsilcisi Villarreal'i ağırlıyor. Grubun diğer maçında ise Azerbaycan temsilcisi Karabağ, İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv'i ağırlayacak. Bu maç öncesinde Villarreal'in 10, Maccabi Tel-Aviv'in 7, Sivasspor'un 6 puanı bulunuyor. Karabağ ise grupta puansız tek takım konumunda.

SİVASSPOR - VILLARREAL

SAAT: 20.55
HAKEM: Duje Strukan
STAT: Yeni 4 Eylül
YAYIN: beIN SPORTS 1

SİVASSPOR: Samassa, Caner, Appindangoye, Camara, Ziya, Cofie, Fajr, Robin Yalçın, Yasin, Gradel, Yatabare
TEKNİK DİREKTÖR: Bülent Albayrak

VILLARREAL: Rulli, Pena, Foyth, Mori, Jaume Costa, Coquelin, Baena, Iborra, Kubo, Chukwueze, Nino
TEKNİK DİREKTÖR: Unai Emery

RIZA ÇALIMBAY TAKIMININ BAŞINDA DEĞİL

Kovid-19 testi pozitif çıkan teknik direktör Rıza Çalımbay bu akşam takımının başında sahada olamıyor. Diğer yandan kırmızı-beyazılar maça yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 6 futbolcusundan da yoksun çıkıyor. Sakatlıkları bulunan Olarenwaju Kayode ve Jorge Felix de bu karşılaşmada forma giyemiyor.

VILLARREAL 10 PUANLA LİDER

UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Villarreal'e 5-3, sahasında Maccabi Tel-Aviv'e 2-1 yenilip, Karabağ'ı iki maçta da 2-0 ve 3-2'lik skorlarla mağlup eden Sivasspor, grupta 3. sırada bulunuyor. Kırmızı-beyazlı ekip, Villarreal maçını kazanarak gruptan çıkma iddiasını sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Grubun iddialı ekiplerinden Villarreal ise 4 haftada topladığı 10 puanla ilk sırada yer alıyor. Grupta 5. hafta müsabakaları öncesi puan durumu şöyle:

MaçGBMAYPuan
Villarreal431013510
Maccabi Tel-Aviv4211467
Demir Grup Sivasspor4202996
Karabağ4004390

12 MAÇTA 4 GALİBİYET

Avrupa kupalarında daha önce 12 maça çıkan Sivasspor, bu karşılaşmaların 4'ünü kazandı, birinde berabere kaldı, 7 kez sahadan yenik ayrıldı.

Kırmızı-beyazlı ekip, söz konusu müsabakalarda 15 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 27 gole engel olamadı.

Sivasspor'un Avrupa kupalarındaki ilk golüne imza atan Mehmet Yıldız, kırmızı-beyazlı formayla uluslararası maçlarda 2 kez gol sevinci yaşarken, dört kez fileleri havalandıran Kayode, en golcü oyuncu olarak dikkati çekti.

Avrupa maçlarında toplam 10 oyuncu Sivasspor adına skor üretirken, Kone (2),Mamadou Diallo, Ersen Martin, Yannick Kamanan, Musa Aydın, Mustapha Yatabare, Max Gradel ve Caner Osmanpaşa rakip fileleri havalandıran isimler oldu.

SİVASSPOR'UN AVRUPA KARNESİ

Avrupa'da ilk kez 2008-2009 sezonunda boy gösteren Sivasspor, UEFA Intertoto Kupası'na 2. turdan itibaren katıldı.

Karadağ ekibi OFK Grbalj ile deplasmandaki ilk maçta 2-2 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, rövanş mücadelesinde rakibini 1-0 mağlup ederek tur atladı.

Sivasspor, 3. turda ise Portekiz temsilcisi Braga'ya 2-0 ve 3-0 yenilerek kupadan elendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine ise 2009-2010 sezonunda katılma hakkı kazanan Sivasspor, 3. eleme turunda Belçika'nın Anderlecht takımına deplasmanda 5-0 yenildi. Sivasspor, evindeki rövanş maçını 3-1 kazanmasına rağmen kupaya veda ederek mücadelesini UEFA Avrupa Ligi'nde sürdürdü.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile eşleşen Sivasspor, rakibine 2-0 ve 3-0'lık skorlarla yenilerek grup aşamasına kalamadan kupaya veda etti.

Sivasspor, 2013-2014 sezonunda ligi 53 puanla 5. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanmasına rağmen "futbolda şike davası" nedeniyle men cezası alıp, bu hakkını kullanamadı.

Sivasspor'un Avrupa kupalarında oynadığı 12 maçın performans tablosu şöyle:

OrganizasyonMaçGBMAY
UEFA Şampiyonlar Ligi (Ön eleme)21-136
UEFA Avrupa Ligi62-4914
UEFA Intertoto Kupası411237
Toplam124171527

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