Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        57
        Galatasaray
        GS
        57
        Trabzonspor
        TS
        37
        Beşiktaş
        BJK
        36
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        35
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        33
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        31
        Kasımpaşa
        KSM
        29
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        29
        MKE Ankaragücü
        MKE
        28
        Rams Başakşehir
        İBFK
        27
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        26
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        26
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        25
        Gaziantep FK
        GFK
        23
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        22
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        22
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        21
        Tümosan Konyaspor
        KON
        21
        İstanbulspor
        İST
        10
        Haberler Spor Futbol Süper Lig EMS Yapı Sivasspor Sivasspor teknik direktörü Bülent Uygun: 10 gün içinde transferler gelecek - EMS Yapı Sivasspor Haberleri

        Sivasspor teknik direktörü Bülent Uygun: 10 gün içinde transferler gelecek

        Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Pazar günü oynayacakları Beşiktaş maçına ilişkin açıklamalar yaparken 10 gün içinde transferlerin biteceğini söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 17:41 Güncelleme: 26.01.2024 - 17:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        "10 gün içinde transferler gelecek"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 13. sırasında yer alan Sivasspor'da teknik direktör Bülent Uygun, 10 gün içinde transferlerin yapılacağını açıkladı.

        Süper Lig’in 23. hafta maçında 28 Ocak Pazar günü sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.Kırmızı-beyazlılarda Teknik Direktör Bülent Uygun, antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu. Beşiktaş ile zor bir maç oynayacaklarını söyleyen Uygun, “Her taraftaki şartlar malum, bizdeki şartlar daha da ağır. Dolayısıyla bu süreç içerisinde 3 günde bir maç oynuyoruz. Bütün takımlar devre arası olmadığı için hem takviye anlamında, hem de antrenman yönünden birçok sıkıntı yaşadılar. Buna rağmen futbol adına mücadele etmeye çalışıyoruz. Sakatlarımızın çokluğu bizim için handikap olsa da takım içerisindeki bütün futbolcu kardeşlerimizle Beşiktaş gibi büyük bir takımı Sivas’ımız da ağırlayacağız. Beşiktaş’ı biraz soğuk havada karşılayacağız ama kalbimizdeki sevgiyle karşılayacağız. Zor bir maç olacak. Onlar adına da zor geçen bir sezon var. Zevkli, keyifli ve çetin bir mücadele bizi bekliyor” dedi.

        REKLAM

        "350'YE YAKIN MAÇ İZLEDİM"

        Uygun transfer çalışmalarına devam ettiklerini söyleyerek, “Dorde Nikolic’i aldık. Kaleci anlamında hem Ali Şaşal Vural için alternatif olması hem de planlama içerisinde olabilecek sakatlığa önlem almak için Nikolic’i transfer ettik. 350’ye yakın maç izledim. Bizim oyun sistemimize ve bütçemize yakın 6 tane oyuncu tespit ettim. Bunlarla ilgili transfer komitemiz ve yönetim kurulumuz görüşmelerini devam ettiriyor. Bir aksilik olmazsa 3-5 gün veya 1 hafta-10 gün içerisinde kendilerini buraya Sivas’a getirip takımla anlaşmalarını inşallah yaptırmış olacağız” ifadelerini kullandı.

        "MAÇ PLANLAMASI PROFESYONELCE YAPILMALI"

        Yoğun fikstüre tepki gösteren Uygun, “Bu kadar yoğun hava şartlarının olduğu bir yerde böyle bir maç planlamasının daha doğru daha profesyonelce yapılması lazım. Çünkü oyuncularımız sakatlanıyor. Nitekim şuanda 5 futbolcumuzda adale ile ilgili sakatlıklar yaşıyoruz. Sakatlıkları 3 günde bir maç oynayan bütün takımlarımız yaşıyor. Futbolcunun da sağlığını düşünmek zorundayız. 3 günde bir maç yapıyorsun, deplasmandasın sonra 3 gün sonra evinde oynuyorsun. Hiç idman yapmadan maça çıkıyorsun. Bunu dünyanın hiçbir yerinde hiçbir futbolcu kaldıramaz. Bizde bunu kaldırmaya çalışıyoruz. O yüzden eleştirimiz var. Buna daha dikkatli, daha profesyonelce yaklaşılıp planlamak zorundayız” dedi.

        "TARAFTAR OLMADAN HİÇBİR BAŞARI OLMUYOR"

        Uygun son olarak taraftara çağrıda bulunarak Beşiktaş maçına davet etti. Uygun, “Bir şehrin simgesi o şehrin takımıdır. O şehrin takımı hangi ligdeyse o şehrin belediye başkanı, valisi, kamusu ve taraftarıyla hak ettiği yerdedir. Taraftar olmadan hiçbir başarı olmuyor. Taraftar olmadan hiçbir güç bizi mutlu etmiyor. Onları tribüne bekliyoruz. Avrupa’da yaşayan Sivaslı Yiğidolar’dan rica ediyorum. Lütfen her biriniz bir kombineyi alarak lise son sınıf öğrencilerimizin kombineleri yükleyin. Aynı zamanda Üniversite okuyan Sivas’taki gençlerimize kombine alıp vermelerini istiyorum. Al bir kombine hediye et bir taraftara. Gelemesen de Sivaslı olduğunu göster bütün dünyaya” diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        UAD'nin İsrail kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yorum
        UAD'nin İsrail kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yorum
        İsrail soykırım suçundan yargılanacak
        İsrail soykırım suçundan yargılanacak
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Galatasaray, Emirhan Demircan'ı istedi
        Galatasaray, Emirhan Demircan'ı istedi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Süper Lig'de 22. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 22. haftanın panoraması!
        "Babamın çocuğu olursa kendimi balkondan atarım"
        "Babamın çocuğu olursa kendimi balkondan atarım"
        Tete'de sıcak gelişme!
        Tete'de sıcak gelişme!
        Çay-tuz tartışmasına Rizeliler de katıldı!
        Çay-tuz tartışmasına Rizeliler de katıldı!
        Galatasaray rekor bonservis istiyor!
        Galatasaray rekor bonservis istiyor!
        Batıda başladı! AKOM: İstanbul'da kar bekleniyor!
        Batıda başladı! AKOM: İstanbul'da kar bekleniyor!
        Toplam maliyet 475 milyon Euro'yu buluyor
        Toplam maliyet 475 milyon Euro'yu buluyor
        Türkiye'yi dehşete düşüren katil tutuklandı!
        Türkiye'yi dehşete düşüren katil tutuklandı!
        Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor
        Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor
        Ek zam kanunu Cumhurbaşkanlığına gönderildi
        Ek zam kanunu Cumhurbaşkanlığına gönderildi
        "İhracatta kurun önemli bir etkisi yok"
        "İhracatta kurun önemli bir etkisi yok"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bakan Koca: İlk 6'lı çapraz karaciğer nakli Malatya'da yapıldı
        Bakan Koca: İlk 6'lı çapraz karaciğer nakli Malatya'da yapıldı
        İTÜ bünyesinde deprem araştırma merkezi
        İTÜ bünyesinde deprem araştırma merkezi
        Yeşilçam'ın 'kötü adamı'ndan kötü haber
        Yeşilçam'ın 'kötü adamı'ndan kötü haber
        Habertürk Anasayfa