Süper Lig'de 15. hafta mücadelesinde konuk ettiği Fenerbahçe'yi Fernando, Emre Kılınç ve Ziya'nın golleriyle 3-1 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, tarihinde bir ilki başardı. Yiğido Süper Lig serüveninde ilk kez 7 maçında üst üste galip geldi.

Ligin 9. haftasında iç sahada Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek galibiyet serisi başlatan kırmızı-beyazlılar, sonraki haftalarda ise sırasıyla deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 2-0, evinde İttifak Holding Konyaspor'u 2-0, dış sahada İstikbal Mobilya Kayserispor'u 4-1, iç sahada Kasımpaşa'yı 2-0 deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendi ve son olarak evinde Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.

EVİNDEKİ SERİSİ 8 MAÇ

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, bu sezon sahasında oynadığı 8 maçın 7'sini kazanırken, 1'inde berabere kaldı. İç sahadaki 8 maçlık periyotta 22 puan toplayan Sivas temsilcisi, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 18 kez havalandırdı, kalesinde ise 12 gol gördü. Kırmızı-beyazlılar, bu performansıyla iç saha puan cetvelinde de liderlik koltuğuna oturdu. Sivasspor, evindeki son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında Beşiktaş'a karşı 2-1'lik skorla almıştı.

BÜYÜK COŞKU

Süper Lig’de zirvede yer alan Sivasspor, Fenerbahçe’yi evinde 3-1 mağlup ederek galibiyet serisini 7. haftada da sürdürdü ve puanını 33’e yükselterek liderliğini korudu. Müsabakanın bitiminin ardından Sivas kent meydanı coşkulu kutlamalara sahne oldu. Sivaslılar, galibiyeti meşaleler yakarak, araçları ile şehir turu yaparak kutladı.