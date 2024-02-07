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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor Sivasspor-Konyaspor: 0-1 (MAÇ SONUCU) - Son dakika haberleri - Futbol Haberleri

        Sivasspor-Konyaspor: 0-1 (MAÇ SONUCU)

        Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Konyaspor, deplasmanda Sivasspor'u normal süresi 0-0 biten maçta uzatmalar sonucu 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Konyaspor'a turu getiren golü 109. dakikada Ahmet Oğuz kaydetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2024 - 17:09 Güncelleme: 07.02.2024 - 17:17
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        Konyaspor uzatmada turladı!
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        Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Sivasspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Konyaspor, normal süresi 0-0 sona eren ve uzatmalara giden mücadeleyi 1-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

        Yeşil-beyazlılara turu getiren golü 109. dakikada Ahmet Oğuz kaydetti.

        ÇEYREK FİNAL KURASI 12 ŞUBAT'TA

        Konyaspor'un Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalindeki rakibi, 12 Şubat Pazartesi günü gerçekleştirilecek kura çekimi sonrası belli olacak.

        Stat: BG Grup 4 Eylül

        Hakemler: Atila Karaoğlan, Mehmet Akıncık, Suat Güz

        EMS Yapı Sivasspor: Nikolic, Burak Kapacak (Dk. 68 Yusuf Çağlar Kefkir), Mehmet Albayrak, Caner Osmanpaşa (Dk.68 Alaaddin Okumuş), Camara, Emre Gökay (Dk. 59 Emrah Başsan), Kerem Atakan Kesgin (Dk. 75 Muhammed Sinan Kaya), Charisis, Erdem Güleç (Dk. 119 Mehmet Talha Şeker), Koita (Dk. 68 Ziya Erdal), Njie

        Tümosan Konyaspor: Deniz Ertaş, Ahmet Oğuz, Metehan Mert, Kahraman Demirtaş, Karahan Yasir Subaşı (Dk.90+2 Guilherme), Soner Dikmen, Boateng (Dk. 67 Niko Rak), Prip (Dk. 68 Alassane Ndao), Yunus Mallı (Dk. 95 Uğurcanr Yazğılı), Moreno (Dk. 84 Sambou), Ethemi (Dk. 68 Oğulcan Ülgün)

        Gol: Dk. 109 Ahmet Oğuz (Tümosan Konyaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 23 Ahmet Oğuz, Dk. 36 Moreno (Tümosan Konyaspor) Dk. 35 Kerem Atakan Kesgin (EMS Yapı Sivasspor)

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