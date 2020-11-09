VAR kararları tuhaf. Sivas'ın kazandığı penaltı penaltı ama pozisyon gri. Ayrıca kaçan penaltıdan hemen sonra bir penaltı daha yapıldı. Ama ne Bitigen ne de VAR hakemi bu penaltıyı vermeye ve verdirmeye cesaret edemediler. Sonuç olarak Bitigen'i çok ciddi hata yapmasa da eski performanslarından uzak buldum.