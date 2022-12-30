REHA KAPSAL (FOTOMAÇ): G.SARAY ARTIK GÜÇLÜ BİR OYUNA SAHİP
Galatasaray, liderliği tekrar yakalamak için gittiği Sivas deplasmanında iklimsel olarak hava çok kötü olmamasına rağmen saha zeminiyle daha fazla uğraştı. Özellikle ilk devrede teknik becerisi, kalitesiyle Sivassporlu oyuncuları fazla yanına yaklaştırmadan, ikili mücadelelere hiç girmeden az temasla oyun oynayarak attığı golün haricinde 3-4 net pozisyon kaçırdı. Son vuruşlarda bu beceriyi göstermiş olsaydı sarı-kırmızılılar, ilk devre maçın ilk devre büyük olasılıkla fişini çekmişlerdi. Hakemlerin verdiği karar tabii ki tartışmasız yanlış ama oyuna baktığımızda İcardi gibi bir santrforun olmayışı, Torreira'nın kart cezalısı, Oliveira'nın maç ritmini tam yakalayamamasına rağmen her hafta gelişen kaliteli oyunu var. Okan hocanın yeni oluşan bu kadro için zaman ve sabıra ihtiyacı vardı. Bu süreci doğru geçiren G.Saray artık oturmuş, stabil, sürdürülebilir ve güçlü bir oyuna sahip.