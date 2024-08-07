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        Haberler Spor Futbol Süper Lig EMS Yapı Sivasspor Sivasspor, Galatasaray'dan Siraçhan Nas'ı istiyor - EMS Yapı Sivasspor Haberleri

        Sivasspor, Galatasaray'dan Siraçhan Nas'ı istiyor

        Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Galatasaray'ın genç orta sahası Siraçhan Nas'ı kadrosuna katmak istiyor. 22 yaşındaki genç oyuncuyla anlaşma sağlayan kırmızı-beyazlılar, Galatasaray'la da kiralık transfer için görüşmelerini yürütüyor

        Giriş: 07.08.2024 - 14:13 Güncelleme: 07.08.2024 - 14:13
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        Siraçhan Nas, Sivas yolunda
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        Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

        Kırmızı-beyazlı ekip, Galatasaray'ın genç orta saha oyuncusu Siraçhan Nas'ı kiralık olarak kadrosuna katmak için harekete geçti.

        Sivasspor yönetimi, Siraçhan Nas ile yapılan görüşmeler sonucunda genç oyuncuyla prensipte anlaşmaya vardı.

        Kırmızı-beyazlılar, Galatasaray ile kiralık transfer üzerinde anlaşma sağlanmaya çalışılıyor.

        İki kulüp arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediği ifade ediliyor.

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