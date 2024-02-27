Sivasspor forması giyen Uğur Çiftçi: Çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz

Trendyol Süper Lig'in 6. sırasında yer alan EMS Yapı Sivasspor'un kaptanı Uğur Çiftçi, ligde yakaladıkları çıkışı devam ettireceklerine inandığını ve yeniden Avrupa kupalarında oynamayı hedeflediklerini söyledi.

Kırmızı-beyazlı takımın antrenmanından önce basın mensuplarına açıklamada bulunan Uğur Çiftçi, Süper Lig'deki maçların zor olduğunu dile getirdi.

Sivasspor'un son haftalarda çıkış yakaladığını aktaran tecrübeli futbolcu, "Bu çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz. Avrupa kupaları hedefiyle ilgili söylentiler var. 6 senedir buradayım, 3 sene Avrupa'da oynadık. Yeniden Avrupa'da oynamayı elbette istiyoruz. Önceliğimiz Kasımpaşa ve ardından Alanyaspor maçı. Bu maçları kazanırsak, daha iddialı hale geleceğimizi düşünüyorum." dedi.

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Devre arası transferlerin takıma çabuk uyum sağladığını aktaran Uğur Çiftçi, "Yeni arkadaşlarımız da katkı veriyor. Takımımızda sahiplenme duygusu çok fazla. Yeni arkadaşlarımızın da bir sıkıntı yaşayacaklarını düşünmüyorum." diye konuştu.