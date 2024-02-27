Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        72
        Fenerbahçe
        FB
        70
        Trabzonspor
        TS
        46
        Beşiktaş
        BJK
        46
        Kasımpaşa
        KSM
        39
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        37
        Rams Başakşehir
        İBFK
        36
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        36
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        35
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        35
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        33
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        32
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        30
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        29
        MKE Ankaragücü
        MKE
        29
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        29
        Gaziantep FK
        GFK
        28
        Tümosan Konyaspor
        KON
        28
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        26
        İstanbulspor
        İST
        12
        Haberler Spor Futbol Süper Lig EMS Yapı Sivasspor Sivasspor forması giyen Uğur Çiftçi: Çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz - EMS Yapı Sivasspor Haberleri

        Sivasspor forması giyen Uğur Çiftçi: Çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz

        EMS Yapı Sivasspor'un kaptanı Uğur Çiftçi, ligde yakaladıkları çıkışı devam ettireceklerine inandığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 16:37 Güncelleme: 27.02.2024 - 16:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 6. sırasında yer alan EMS Yapı Sivasspor'un kaptanı Uğur Çiftçi, ligde yakaladıkları çıkışı devam ettireceklerine inandığını ve yeniden Avrupa kupalarında oynamayı hedeflediklerini söyledi.

        Kırmızı-beyazlı takımın antrenmanından önce basın mensuplarına açıklamada bulunan Uğur Çiftçi, Süper Lig'deki maçların zor olduğunu dile getirdi.

        Sivasspor'un son haftalarda çıkış yakaladığını aktaran tecrübeli futbolcu, "Bu çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz. Avrupa kupaları hedefiyle ilgili söylentiler var. 6 senedir buradayım, 3 sene Avrupa'da oynadık. Yeniden Avrupa'da oynamayı elbette istiyoruz. Önceliğimiz Kasımpaşa ve ardından Alanyaspor maçı. Bu maçları kazanırsak, daha iddialı hale geleceğimizi düşünüyorum." dedi.

        REKLAM

        Devre arası transferlerin takıma çabuk uyum sağladığını aktaran Uğur Çiftçi, "Yeni arkadaşlarımız da katkı veriyor. Takımımızda sahiplenme duygusu çok fazla. Yeni arkadaşlarımızın da bir sıkıntı yaşayacaklarını düşünmüyorum." diye konuştu.

        "SİVASSPOR'UN BENDEKİ DEĞERİ ÇOK FARKLI"

        Kendi performansıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Uğur Çiftçi, şunları kaydetti:

        "Kötü ve iyi oyun olabilir ama sahada kötü mücadele etmediğimi düşünüyorum. Skora katkı vermek önemli ama benim önceliğim defans yapmak. Elimden geldiği kadar defans yapmaya çalışıyorum ama takıma da skor olarak katkı vermeyi istiyorum. Oyun sistemi değişiyor, yeri geliyor 4'lü, yeri geliyor 5'li oynuyoruz. Sistem değiştiği için bunu bazen idrak edemeyen taraftarımız oluyor. 'Niye Uğur adam tutmuyor?' diyenler oluyor. Taktiğin değişmesinin etkisi var. Elimden gelenin en iyisini yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Sivasspor'un bendeki manevi değeri çok farklı."

        Tecrübeli futbolcu, taraftarlarından ligin kalan maçlarında kendilerini desteklemelerini istedi.

        ERDEM GÜLEÇ: "İLK HEDEFİM MLLİ TAKIMA GİTMEK"

        Sivasspor'un genç futbolcusu Erdem Güleç de kendisini A takıma alan teknik direktör Bülent Uygun'a teşekkür etti.

        REKLAM

        Kendisine destek olan takım arkadaşlarına da teşekkür eden 17 yaşındaki Erdem, "Yunus Emre Konak, Türk futbolundaki gençlerin önünü açtı. Onun gibi olmayı isterim. İlk hedefim milli takıma gitmek ve ülkeme hizmet etmek." diye konuştu.

        Teknik direktör Bülent Uygun'un gençlere şans verdiğini aktaran Erdem, bulduğu şansları en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştığını aktardı.

        KASIMPAŞA MAÇI HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

        Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 1 Mart Cuma günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman, yarı sahada çift kale maçla tamamlandı.

        Sivasspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Çanakkale'de korkutan deprem!
        Çanakkale'de korkutan deprem!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'da
        Tartıştığı karısını boğazından bıçakladı!
        Tartıştığı karısını boğazından bıçakladı!
        O anlar kamerada! 13 yaşındaki çocukların öldüren kavgası!
        O anlar kamerada! 13 yaşındaki çocukların öldüren kavgası!
        Bahçeli, Fatih Karagümrük Spor Kulübü Başkanı ile görüştü
        Bahçeli, Fatih Karagümrük Spor Kulübü Başkanı ile görüştü
        İsmail Kartal'ın kupa 11'i!
        İsmail Kartal'ın kupa 11'i!
        Büyükşehir belediye başkan adayları tahterevalliye bindi!
        Büyükşehir belediye başkan adayları tahterevalliye bindi!
        Evlendi
        Evlendi
        Bakan Tunç'tan 'kira zam tavanı' açıklaması
        Bakan Tunç'tan 'kira zam tavanı' açıklaması
        Kerem Aktürkoğlu'nun ustalık dönemi!
        Kerem Aktürkoğlu'nun ustalık dönemi!
        Danimarka Başbakanı'nın paylaşımı tartışma yarattı
        Danimarka Başbakanı'nın paylaşımı tartışma yarattı
        87 yaşında... Terk edilmiş köyde iki yıldır tek başına!
        87 yaşında... Terk edilmiş köyde iki yıldır tek başına!
        Emekli maaşlarında kesinti yapılacak mı?
        Emekli maaşlarında kesinti yapılacak mı?
        Dursun Özbek'ten flaş sözler!
        Dursun Özbek'ten flaş sözler!
        Kuzey Kore'ye seyahat ettiler: "Geçmişe bir ışınlanma"
        Kuzey Kore'ye seyahat ettiler: "Geçmişe bir ışınlanma"
        Ev mi dükkan mı?
        Ev mi dükkan mı?
        Vodafone Türkiye çalışanları dijitalleşmeyle ayda 6 bin saat kazandı, verimlilik 2 kat arttı
        Vodafone Türkiye çalışanları dijitalleşmeyle ayda 6 bin saat kazandı, verimlilik 2 kat arttı
        Derste öğrendi... Çin'den Tokat'a geldi!
        Derste öğrendi... Çin'den Tokat'a geldi!
        Yüksek düşüş
        Yüksek düşüş
        "Türkiye'nin konut politikasına ihtiyacı var"
        "Türkiye'nin konut politikasına ihtiyacı var"
        Habertürk Anasayfa