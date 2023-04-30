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Sivasspor - Fenerbahçe yazar yorumları

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti. Spor yazarları, sarı-lacivertlilerin galibiyetini değerlendirdi

Giriş: 30.04.2023 - 10:06 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM / Ajanslar

  • "55 MİLYON BEŞİKTAŞLI VAR"

    NİHAT KAHVECİ: "Fenerbahçe'nin ilk yarı performansı benden geçer not alır. Sivasspor çok koşan bir takımdır. Ona aynı şekilde karşılık veren bir Fenerbahçe vardı. Buna hiç fırsat vermeyen bir takım vardı sahada. Bu sonuçla birlikte derbide 55 milyon Beşiktaş taraftarı var. Herkes Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekleyecek."

  • "G.SARAY'I YÜZDE YÜZ ETKİLER"

    RIDVAN DİLMEN: ""Uzun maratonlarda iki şeyden nefret ederim. Fenerbahçe yense, yenilse falan... Fenerbahçe'nin galibiyeti derbide Galatasaray'ı yüzde yüz etkileyecektir."

  • "ZORLANIR DİYORDUK"

    ELVIR BALIÇ: "Geçen haftadan sonra bu maçın çok zor olacağını hatta Fenerbahçe'nin çok daha fazla zorlanacağını düşünüyordum. Ama öyle olmadı. Sivasspor'un saha zemini biraz daha iyi görünüyordu. Psikolojik anlamda hazırlanması zordu Fenerbahçe'nin bu maça ama iyi hazırlandığını gördük. İlk dakikadan itibaren mücadele, baskı ve bireysel performansı iyiydi. Son haftalardaki performans düşüklüğüne baktığımızda belkide en iyi 45 dakikasını oynadı. Tabii ki mükemmel değil ama istek ve arzu yeterliydi."

     

  • "AH KEŞKE DİYORLAR"

    KEMAL ASLAN: "Bütün Fenerbahçeliler ah ve keşke diyor. Deplasman performansı Fenerbahçe'nin şampiyonluk performansıdır. 8 maçta 1 beraberlik aldı. Oyun 22. dakikada ile 50. dakika arasında koptu."

  • "KEŞKE 3000 DAKİKA OLSA"

    ENGİN VEREL: "Arda'nın sözleşmesinde 1500 dakika oynamazsa, 5 milyon euroya serbest kalır maddesi olduğu ve bu yüzden Jesus'un onu son maçlarda mecburen oynattığı söylentisi var. Doğru mu bilemem. Ama eğer doğruysa keşke 1500 değil de 3000 bin dakika oynamak zorunluluğu olsaydı... İzlemesi gerçekten keyif veriyor. Arda'lı ve Arda'sız Fenerbahçe'yi bu maçta hepimiz gördük. Bu çizgisini korursa Türkiye'nin dünyadaki iftihar vesilesi olur. Onun üzerinde söz sahibi olan herkesin bu profesyonel bakışla ve bu bilinçle adımlarını atması lazım. Yolu açık olsun." (Akşam)

  • "ÖNEMLİ BİR VİRAJI DÖNDÜ"

    İLKER YAĞCIOĞLU: "Kağıt üzerinde zor geçmesi beklenen Sivas deplasmanından Fenerbahçe çok akıllı bir oyun ve çok fazla hırpalanmadan 3 puanla dönmeyi başardı. Son haftalarda Fenerbahçe taraftarının yürekleri ağza gelmeden seyrettikleri tek maç buydu herhalde. İkinci yarısı tamamen skoru korumaya yönelik bir oyun izledik bu da son derece doğaldı. Sivas'ın golü, oyuncuları biraz strese soksa da puana yetmedi. Fenerbahçe şampiyonluk yolunda önemli bir virajı döndü." (Takvim)

  • "HEYECANLA DERBİYİ İZLEMEK HAKKI"

    ERCAN GÜVEN: Fenerbahçe’nin Sivas’ta kaybedip rahmetli İslam Çupi ağabeyimizin tanımıyla PTT (pijama- terlik-televizyon) pozisyonunda derbiyi izleyeceğini ümit edenler fena halde yanıldı. Hocalar, futbolcular, taktikler değişse de… Yarışta geri düşse de “Fenerbahçe’nin anlatılamaz büyüklüğü” kaybolmuyordu demek ki. Usta bir boksör gibi iplere dayanıp gard alarak başladığı maçta, sağlı sollu ataklarla ve giderek hızlanan tempoyla sahayı rakibine dar eden Fenerbahçe, son golünü de 10 kişiyken atıp daha ilk devreyi 3-0 önde bitirdi. Artık heyecanla derbi izlemek Fenerbahçe’nin en büyük hakkı." (Milliyet)

  • "DEVREYE KADAR SAHADAN SİLDİ"

    ÖMER ÜRÜNDÜL: "Fenerbahçe, Sivasspor'u devre sonuna kadar sahadan sildi. Gecenin yıldızı Ferdi de yeni görev yerinde çabukluğu ve sezisi ile iki kritik gole imza attı. Takım ikinci yarıya 1 kişi eksik başlayacağından Jesus'tan bir doğru hamle daha geldi. İlk yarıda takımı yöneten ve çok iyi oynayan Arda'yı çıkarıp İsmail'i alması. Çünkü ikinci yarı Arda'ya göre bir maç değildi." (Sabah)

  • "FERDİ YENİDEN YARIŞA SOKTU"

    GÜRCAN BİLGİÇ: "Fenerbahçe defansının çizgide yaptığı hataların peşine düştü. Pozisyonları da, golü de buldu. Ön taraf baskısında doğru isimleri seçti, top kayıplarından da faydalandı. Takımını yeniden yarışın içine sokan isim Ferdi oldu. Kendisinin hedef seçilmediği iki pozisyonda da aklını, çabukluğunu ve en önemlisi kazanma arzusunu kullandı. Arao maçın gizli kahramanı." (Fotomaç)

  • "BU SENİN YUMUŞAK KARNIN"

    ERMAN TOROĞLU: "Fenerbahçe ilk 45 dakikada dişe diş mücadele etti. Hep beraber pres yaptılar. Sivas'ın arka tarafına güzel deparlar atarak iyi pozisyonlar yakaladılar. Arda oynadığı sürede takımını tıkır tıkır idare etti. Bu yaşta bir oyuncunun böyle bir futbol zekası mükemmel. Ama bir şey söyleyeyim; Mesela suratına bir el darbesi geldi. Gereksiz yere kendini yere atıp ah-vah dedi. O kalitede bir oyuncuya bu tarz hareketler hiç yakışmıyor. Çok sempatik gözükürken sonunda bu işler sonunda antipatik gelirsin. Yapma bu işleri. Mümkün olduğunca ayakta kal. Bu senin yumuşak karnın dikkat et. Ben olsaydım Arda'yı kenara almak için 70'i 75'i beklerdim." (Fotomaç)

     

  • "BAŞINA GELEN EN İYİ ŞEY"

    UĞUR MELEKE: "Fenerbahçe’de Szalai’nin yokluğunda Peres 11’deydi. Jesus maça üçlü savunmayla başladı, Ferdi sol kanat bek oynuyordu. İrfan Can kırmızı kart gördü, Jesus dörtlüye dönüp Ferdi’yi sağ iç pozisyonuna aldı. En sonunda maçı sağ bekte bitirdi Ferdi... Bu karmaşık günde birinin öne çıkması, sorumluluk alması gerekiyordu. Onu da yapan, iki gol atıp maçın fişini çeken Ferdi oldu. Ali Koç’lu 4 sezonda 4 farklı şampiyon gören, 9 teknik adamla çalışan Fenerbahçe’nin sanırım bu süreçte başına gelen en iyi şey Ferdi..." (Hürriyet)

  • SERDAR ALİ ÇELİKLER: "Rıza Çalımbay her Fenerbahçe ve her Galatasaray maçına "final" diyor. Neyin finaliyse? Her ama her Fenerbahçe ve her Galatasaray maçı Çalımbay için "Mutlak kazanmak zorunda olunan maç" oluyor. Sivasspor maçlara bu overdose motivasyonla çıkıyor. Maçlardan önce yeminler, tribünleri gezmeler falan derken Sivasspor olduğundan farklı bir 'gaz'la maçlara başlıyor. Sonra bu maç gibi durup dururken biri çıkıyor (mesele Barış Alper) Rossi gibi golü atıyor. (Habertürk)

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