İkinci yarıda Sivas soğuğunda alev alev yanan bir Sivasspor, bunun karşısında kalesini korumak için aciz durumlara düşen bir Fenerbahçe vardı. Fenerbahçe'nin gol umudu diye sahada dolaşan Serdar ile Berisha'nın ikisinden bir santrfor çıkmaz. Serdar Dursun, İsmail Kartal'ın yanında dursun daha iyi. Hiç kimse bu dağınıklık nedir, 'Kim, kimin işini yapıyor ya da yapmıyor?' diye sormuyor. Bu tablonun en veciz örneği Serdar Dursun ile Sangare'nin çarpışmasıdır. Biri stoper, diğeri forvet... Uzun lafın kısası tablo şu: Bu Fenerbahçe'yi değil Kartal, Zümrüd-ü Anka gelse adam edemez.