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Son dakika: Sivasspor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları

Sivasspor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Spor yazarları, Sivasspor - Fenerbahçe maçını yorumladı

23.01.2022 - 10:12 | Güncelleme: FUTBOL

  • AHMET ÇAKAR

    İlk devre bittiğinde Fenerbahçe, 'Biz bu ilk yarıyı niye 3-4 farkla önde bitirmedik' derken maç bittiğinde ise 'Allah'a şükürler olsun 1 puan alabildik' dediler. Gerçekten de öyle... İlk yarı çok rahat oynayan, baskı yemeyen, Crespo ve Zajc ile orta saha üstünlüğünü eline geçiren ve birçok pozisyon üreten Fenerbahçe vardı.

  • İkinci yarıya bir baktık, sahada Fenerbahçe diye bir takım yok. Sivasspor ezdi, sağdan geldi, soldan geldi, çizgiden çıkartılan toplar, direkten dönen şutlar ve sonunda da Henrique'nin mükemmel golü. Bu golü yiyorsanız ve daha önceki maçlarda da benzeri goller yemişseniz Fenerbahçe seviyesindeki kaleciliğiniz tartışılır.

     

  • GÜRCAN BİLGİÇ

    İlk yarıda bitireceği maçtan beraberliğe sevinerek çıkan bir Fenerbahçe izledik. Sezonun bütün travmalarının yaşandığı, kendi içinde farklı bakış açıları ile değerlendirecek bir maçtı. Üç günde bir maç süreci, eksik oyuncular ve Vitor Pereira'dan miras kalan fiziksel yetersizlik, Fenerbahçe'nin ayaklarını çime saplanmıştı.

  • Şimdi İsmail Kartal için nefes alma zamanı... Takımıyla geçirecek vakti olacak, transfer için planlama yapabilecek, oyun bilgisi, pas hızı diplerde olan takımını biraz olsun geliştirebilecek.

     

  • ÖMER ÜRÜNDÜL

    İlk yarı futbol kalitesi düşüktü. Rekor sakatlıklar yüzünden oyun sık sık durdu. F.Bahçe rakibine oranla daha ağır basıyordu. Erken gol buldu. İlerleyen bölümde de iki net fırsatı kaçırdı. Takım savunması da çok rahattı. Sivasspor tek şutunu ilk devre biterken atabildi. O da cılız bir şuttu.

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