Kalan sürede başka gol olmadı ve maçı 5-2 kazanan Demir Grup Sivasspor, adını son 16 takım arasına yazdırdı.

79. dakikada Sivasspor farkı tekrar 3'e çıkardı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Angielski, Muharrem Kaan Ceylan ile mücadelesinde yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Gradel, kaleci ile topu ayrı köşelere göndererek takımının 5. golünü kaydetti: 5-2.