Sivasspor'da ayrılık
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da Keita Balde'nin sözleşmesi feshedildi.
Giriş: 06.01.2025 - 17:17 Güncelleme: 06.01.2025 - 17:17
Trendyol Süper Lig'in 15. sırasında yer alan Sivasspor'da ayrılık gerçekleşti.
Sivasspor, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Keita Balde ile yollarını ayırdı.
Kırmızı-beyazlılar, 29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin feshedildğini TFF'ye bildirdi.
Sivasspor'da bu sezon 11 maçta süre bulan Keita Balde, 1 gol sevinci yaşadı.
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