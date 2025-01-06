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        Sivasspor'da ayrılık

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da Keita Balde'nin sözleşmesi feshedildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2025 - 17:17 Güncelleme: 06.01.2025 - 17:17
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        Trendyol Süper Lig'in 15. sırasında yer alan Sivasspor'da ayrılık gerçekleşti.

        Sivasspor, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Keita Balde ile yollarını ayırdı.

        Kırmızı-beyazlılar, 29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin feshedildğini TFF'ye bildirdi.

        Sivasspor'da bu sezon 11 maçta süre bulan Keita Balde, 1 gol sevinci yaşadı.

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