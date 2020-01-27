27 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Lider Sivasspor, Süper Lig'in 19. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Bu maç öncesinde Sivasspor'un 40, Rizespor'un 23 puanı bulunuyor.
DEMİR GRUP SİVASSPOR: 0 - ÇAYKUR RİZESPOR: 0
(İlk yarı oynanıyor...)
SAAT: 20.00
HAKEM: Abdülkadir Bitigen
STAT: 4 Eylül
YAYIN: beIN SPORTS 1
DEMİR GRUP SİVASSPOR: Samassa, Papp, Appindangoye, Caner, Ziya, Fatih, Hakan, Mert Hakan, Yatabare, Emre, Kone
TEKNİKDİREKTÖR: Rıza Çalımbay
ÇAYKURRİZESPOR: Gökhan, Moroziuk, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Abdullah, Oğuz Kağan, Boldrin, Umar, Oğulcan, Skoda
TEKNİKDİREKTÖR: İsmail Kartal
16. RANDEVU
İki ekip arasında geride kalan 15 lig maçının 4'ünü Sivasspor, 5'ini de Çaykur Rizespor kazandı. 6 karşılaşma ise beraberlikle sona erdi. Geride kalan 15 karşılaşmada Demir Grup Sivasspor 15, Çaykur Rizespor ise 14 kez fileleri havalandırdı. Sivas’ta oynanan 7 karşılaşmada ise Yiğidolar 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederken 2 kez de rakibine mağlup oldu.
LİDER, SERİYİ EGALE ETMEK İSTİYOR
Süper Lig’de 10 maçtır mağlup olmayan ve 21 maçtır rakip fileleri havalandıran lider Sivasspor, iki alanda da tarihinin en uzun serilerini egale etmek için sahaya çıkacak. Kırmızı-beyazlı takım son 10 maçta 9 galibiyet ve 1 beraberlik alarak haftalardır liderlik koltuğunda oturuyor.
SİVASSPOR'UN 461. MAÇI
Sivasspor Süper Lig´de 461. maçına çıkıyor. Sivasspor, 2005-2006 sezonunda merhaba dediği Spor Toto Süper Lig ve Süper Final Avrupa Ligi Grubunda bugüne kadar 460 müsabakaya çıktı. Yiğidolar, Süper Toto Süper Lig´de 175 galibiyet, 119 beraberlik ve 165 mağlubiyet aldı. 642 kez rakip fileleri havalandıran Sivasspor, 610 golü de kalesinde gördü. Sivasspor ligde toplam 644 puan topladı.
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