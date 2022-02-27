ERMAN TOROĞLU: Aslında 5 gol var. Diyeceksiniz ki "5 tane gol var müthiş bir maç olmuş" ama öyle değil. Şunu söyleyebilirim; çok kalitesiz bir mücadele, iki takım da iyi değil, maalesef hakem de iyi değil. Fırsatları değerlendiren Beşiktaş 3-2 kazandı o kadar.