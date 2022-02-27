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Sivasspor - Beşiktaş maçının yazar yorumları

Beşiktaş zorlu Sivasspor deplasmanında 3 puana 3-2'lik skorla uzandı! Siyah-beyazlılar biri penaltıdan Batshuayi'nin iki ve Ghezzal'in golüyle maçı kazanmayı başardı. Beşikaş bu zaferle birlikte üçüncü deplasman galibiyetini elde etti. Spor yazarları Sivasspor - Beşiktaş maçını yorumladı

27.02.2022 - 09:59 | Güncelleme: FUTBOL

  • ERMAN TOROĞLU: Aslında 5 gol var. Diyeceksiniz ki "5 tane gol var müthiş bir maç olmuş" ama öyle değil. Şunu söyleyebilirim; çok kalitesiz bir mücadele, iki takım da iyi değil, maalesef hakem de iyi değil. Fırsatları değerlendiren Beşiktaş 3-2 kazandı o kadar.

  • Sivasspor geçtiğimiz yıllardaki Sivasspor değil. Yaşlandılar. Bu maçta sahaya çıkan kadro 30 yaşın üstünde. Yiğidolar'ın heyecanlı, tempolu oyunu yok. Beşiktaş da kopuk kopuk ve bireysel. Bazıları bir iki hareket yapıp gol atıyor, bazıları da özellikle kaleci Ersin, iyi oynayarak maç kurtarıyor. Son zamanlarda ne Sivas ne Beşiktaş keyif veriyor. 

  • Bu kötülüklerin içine sahanın zeminini de koyabiliriz. Futbol güzel bir zeminde oynanır. Bu Sivas'ın zemini bir zamanlar iyiydi zaten alttan ısıtması var demek ki görevliler gerekli özeni göstermiyor.

  • GÜNTEKİN ONAY: Sezon başından beri deplasmanda maç kazanmakta zorlanan Beşiktaş, dün Sivas’ta galibiyet için gereken kararlılıkla başladı maça. Atiba Hutchinson, savunma işe orta alan arasındaki bağlantıyı verimli bir şekilde oluşturdu. 39 yaşındaki emektar Kanadalı, hem oyun kurdu, hem orta alanda boşlukları kapattı hem de top kazandı. 

  • Beşiktaş, Fajr ile 3-2’yi bulan Sivasspor karşısında son dakikalarda net pozisyonları Güven Yalçın ve Ghezzal ile değerlendiremeyince bir kez daha kabus görmeye çok yaklaştı. Ancak Ersin 90+7’de Konate’nin köşeye giden kafa şutunu harika çıkardı ve bir büyük şoka daha izin vermedi.

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