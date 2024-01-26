Sivasspor-Beşiktaş maçının biletleri satışa çıktı
Sivasspor ile Beşiktaş arasında oynanacak Trendyol Süper Lig 23. hafta maçının bilet satışı başladı.
Giriş: 26.01.2024 - 11:46 Güncelleme: 26.01.2024 - 11:46
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Sivasspor-Beşiktaş karşılaşmasının biletleri satışa çıkarıldı.
28 Ocak Pazar günü saat 16.00’da Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak maçın biletleri ise satışa çıktı.
Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:
VIP Alt: 400 TL
Maraton Alt: 300 TL
Maraton Üst: 300 TL
Güney Alt: 200 TL
Güney Üst: 200 TL
Bayan Tribün: 200 TL
Misafir Tribün: 260 TL