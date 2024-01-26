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        Haberler Spor Futbol Süper Lig EMS Yapı Sivasspor Sivasspor-Beşiktaş maçının biletleri satışa çıktı - EMS Yapı Sivasspor Haberleri

        Sivasspor-Beşiktaş maçının biletleri satışa çıktı

        Sivasspor ile Beşiktaş arasında oynanacak Trendyol Süper Lig 23. hafta maçının bilet satışı başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 11:46 Güncelleme: 26.01.2024 - 11:46
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        Sivasspor-Beşiktaş biletler satışta
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        Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Sivasspor-Beşiktaş karşılaşmasının biletleri satışa çıkarıldı.

        28 Ocak Pazar günü saat 16.00’da Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak maçın biletleri ise satışa çıktı.

        Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

        VIP Alt: 400 TL

        Maraton Alt: 300 TL

        Maraton Üst: 300 TL

        Güney Alt: 200 TL

        Güney Üst: 200 TL

        Bayan Tribün: 200 TL

        Misafir Tribün: 260 TL

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