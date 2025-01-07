Sivasspor- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Net Global Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlılar, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 9 karşılaşmada 1 kez sahadan galip ayrıldı. Kötü gidişata son vermek isteyen kara kartalın zorlu deplasmanda hedefi mutlak galibiyet. Peki, Sivasspor- Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?
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Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nun ilk maçında Beşiktaş, Sivasspor'a konuk olacak. Siyah beyazlılarda sakatlıkları bulunan Gabriel Paulista, Tayyip Talha Sanuç ve Milot Rashica'nın forma giyemeyecek. Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 1 derece sıcaklıkta oynanacak. Peki, Sivasspor- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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SİVASSPOR- BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?
Sivasspor- Beşiktaş maçı 7 Ocak Salı (bugün) 19.00'da oynanacak.
4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma ATV'den şifresiz yayınlanacak.
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SİVASSPOR MUHTEMEL 11
Ali Şaşal, Murat, Sonko, Camara, Uğur, Moutoussamy, Charisis, Emrah, Pritchard, Rodrigues, Manaj
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BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11
Mert, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Zaynutdinov, Salih, Al- Musrati, Rafa Silva, Fernandes, Muçi, Immobile
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BEŞİKTAŞ, KUPAYI 11 KEZ KAZANDI
Türkiye Kupası'nda daha önce 17 kez final oynayan Beşiktaş, 11 defa mutlu sona ulaştı. Son olarak geçen sezon Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan finalde Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden siyah-beyazlılar, kupayı 11. kez müzesine götürmeyi başarmıştı.
Türkiye Kupası'nı 1974-1975, 1988-1989, 1989-1990, 1993-1994, 1997-1998, 2005-2006, 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011, 2020-2021 ve 2023-2024 sezonlarında kazanan "Kara kartal", bu sezonda kupaya uzanmayı hedefliyor.