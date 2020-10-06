Sivasspor 7 transfer yaptı

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde geçen sezonu 60 puanla 4. sırada tamamlayan kırmızı-beyazlı ekip, bu sezon hem Süper Lig'de hem de UEFA Avrupa Ligi'nde boy gösterecek.
Ligde takım sayısının artması ve Avrupa maçları nedeniyle 2020-2021 sezonunda yoğun maç trafiğine çıkacak Sivas ekibi, 10 oyuncuyla yollarını ayırırken 7 yeni oyuncuyu kadrosuna kattı.
Transferin gözde isimleri arasında yer alan Emre Kılınç Galatasaray, Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe ile anlaşırken, Fatih Aksoy Aytemiz Alanyaspor'a, Fernando Çaykur Rizespor'a, Petar Skuletic Montpellier'e, Paul Papp CS Craiova, Cem Özdemir Van Spor'a, Volkan Eğri ve Furkan Sağman Sivas Belediyespor'a transfer oldu.
Kırmızı-beyazlıların geçen sezon Bursaspor'a kiralık olarak verdiği Abdou Razack Traore ise Giresunspor ile anlaştı.
Geçen sezon kırmızı-beyazlı formayı terleten kaleciler Mamadou Samassa, Ali Şaşal Vural ve Muammer Yıldırım, savunma oyuncuları Uğur Çiftçi, Aaron Appindangoye, Marcelo Goiano, Samba Camara, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal ve Barış Yardımcı, orta saha oyuncuları Isaac Cofie, Hakan Arslan, Erdoğan Yeşilyurt, Yasin Öztekin, Serhy Rybalka ve Claudemir Domingues De Souza ile golcü oyuncular Arouna Kone ve Mustapha Yatabare'yi kadrosunda tutan Demir Grup Sivasspor, hareketli geçen transfer döneminde 7 oyuncu transfer etti.
Sivas ekibi, kadrosunu orta saha oyuncuları Piast Gliwice'den Jorge Felix, Toulouse'dan Max Gradel, Göztepe'den Kerem Atakan Kesgin, SCO Angers'den Casimir Ninga, Getafe'den Faycal Fajr ve Yeni Malatyaspor'dan Robin Yalçın ile güçlendirdi.
Kırmızı-beyazlı ekip, forvet hattına ise Shakhtar Donetsk'ten golcü oyuncu Olarenwaju Kayode'yi takviye etti.
YAŞ ORTALAMASI 27.96
Kadrosunda 30 futbolcu bulunduran Sivasspor'un yaş ortalaması 27,96 oldu.
Demir Grup Sivasspor'un 37 yaşındaki golcü oyuncusu Arouna Kone, takımın en tecrübeli ismi olarak dikkati çekti. Kone'yi, yine forvet oyuncusu 34 yaşındaki Mustapha Yatabare takip etti. Kırmızı-beyazlı ekibin kadrosunda 30 yaş ve üstü 14 oyuncu bulunuyor.
Kadrosunda 21 yaş altı 5 oyuncu bulunduran Sivasspor'da en genç isim ise bu sezon profesyonelliğe adım atan 18 yaşındaki Samet Kılıçkaya oldu.
Sivas temsilcisinin kadrosunda 14'ü yabancı 30 futbolcu yer alıyor.
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