Sivasspor: 5 - Adana Demirspor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Sivasspor sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 5-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Sivas'a galibiyeti getiren golleri Daniel Avramovski (2), Bekir Turaç Böke (2) ve Benjamin Kimpioka (p) kaydetti.
Bu sonucun ardından Sivasspor'un yenilmezlik serisi 3 maça çıktı ve 8 puana yükseldi. Galibiyetle tanışamayan A. Demirspor ise -17 puanda bulunuyor.
Ligin 8. haftasında Sivasspor deplasmanda Sakaryaspor ile karşılaşacak. Adana Demirspor ise Sarıyer'i ağırlayacak.