21 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sivasspor, Süper Lig'in 23. haftasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederek 4 hafta aradan sonra galibiyet elde etti. Sivasspor, bu sonuçla birlikte puanını 45'e yükseltirken Alanyaspor 23. haftayı 39 puanla kapadı.
MAÇIN DAKİKALARI
5. dakikada Mert Hakan'ın ortasına Hakan Arslan kafa vurmak isterken ceza sahasında yerde kaldı. Sivassporlu futbolcular penaltı bekledi. VAR'da pozisyonu inceleyen maçın hakemi Zorbay Küçük, Caulker'ın ayağını çok fazla kaldırdığı için penaltıya sebebiyet verdiğini belirtti.
9. dakikada Penaltı atışını gole çeviren Mert Hakan Yandaş, takımını 1-0 öne geçirdi. Mert Hakan böylece bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 5'e çıkardı.
20. dakikada Alanyaspor'da Bakasetas'ın sol kanattan yaptığı ortasını savunmada Appindangoye kafasıyla uzaklaştırdı.
23. dakikada Sivasspor'da Fernando ceza sahasının sol çaprazında topla buluştu. Uzak direğe doğru göndermek istediği pasını ise Caulker kesti.
35. dakikada Alanyaspor'da Onur Bulut'un sağ kanattan yaptığı ortasına ceza sahasında Papiss Cisse iyi bir kafa vuruşu yapamadı ve şutu farklı şekilde auta gitti.
37. dakikada Alanyaspor'da Musa'nın sağ kanattan yaptığı ortasına ceza sahasında Cisse gelişine bir vuruş yapmayı denedi ama ıska geçti.
İlk yarı Sivasspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
47. dakikada ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Fernandes'in vuruşunu kaleci Samassa kurtardı.
47. dakikada ceza sahasın sağ çaprazında topla buluşan Cisse'nin vuruşunu bir kez daha kaleci Samassa kurtardı.
59. dakikada Fernando'nun ceza yayı üzerinden çektiği şut direkten geri geldi.
64. dakikada ceza sahasına driplingle sokulan Mert Hakan'ın ceza yayı üzerinden çektiği şutunu kaleci Marafona kurtardı, ondan seken topu ise Yasin tamamlamak istedi ama vuruşunu yapamadı.
67. dakikada Cisse'nin ortasına ceza sahasının sol çaprazında Goiano'nun üstünden kafayı vuran Mustafa Pektemek'in şutu yandan dışarı gitti.
75. dakikada Alanyaspor'da Mustafa Pektemek'in kafa vuruşu direk dibinden auta çıktı.
87. dakikada Bakasetas'ın kullandığı korner vuruşuna kale önünde Fernandes kafayı vurdu, şutu az farkla üstten auta gitti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!