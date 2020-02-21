Sivasspor, Süper Lig'in 23. haftasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederek 4 hafta sonra galibiyeti hatırladı. Kırmızı-beyazlılar galibiyete Mert Hakan Yandaş'ın penaltıdan attığı golle uzanırken yıldız futbolcunun gol sevinci olay oldu!

Penaltıdan attığı golün ardından Alanyaspor yedek kulübesine doğru koşan ve saha kenarında sevinen Mert Hakan Yandaş'a Erol Bulut ve Alanyaspor cephesinden tepki geldi! Mert Hakan Yandaş daha sonra Erol Bulut'un yanına giderek bir şeyler konuştu. Erol Bulut ise, Mert Hakan'a hararetli bir şekilde cevap verdi.

EROL BULUT: ONUN SAMİMİYETİNE İNANIYORUM

Maçın ardından açıklamalar yapan Erol Bulut "Mert'in sanırım taraftarlarla arasında bir problem olmuş. Önümüzde olmasına gerek yoktu, kenarda da sevinebilirdi. Ama ben samimiyetine inanıyorum" dedi.

"EROL HOCAYA KARŞI YAPILMIŞ BİR ŞEY DEĞİLDİ"

Bulut'tan sonra konuşan Mert Hakan ise şu ifadeleri kullandı: "Güzel bir ilk yarı geçirdikten sonra sıkıntılı bir dört haftalık süreç yaşadık. Ben duygusal bir insanım. Bazı kesimler bize çok çabuk sırtını döndü. Onlara yönelik bir şeydi. Erol hocaya karşı yapılmış bir hareket yoktu. Öyle bir şeyi asla düşünemem. İçinde yaşadığım 4 haftalık sürecin birikmesiyle zaten gözlerimi kapatarak yaptım. Yanlış anlaşıldıysam Alanyaspor camiasından tekrardan özür dilerim"