Sivasspor: 1 - Adana Demirspor: 1 MAÇ SONUCU
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı.
Giriş: 05.11.2023 - 15:53 Güncelleme: 05.11.2023 - 15:53
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında EMS Yapı Sivasspor, Yukatel Adana Demirspor'u konuk etti.
BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.
Sivasspor'un golünü 10. dakikada Kota attı. Adana Demirspor'un golü 57. dakikada Stambouli'den geldi.
Bu sonucun ardından Sivasspor, puanını 14'e, Adana Demirspor ise 21 puana yükseltti.