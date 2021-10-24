4'üncü dakikada sağ kanattan Gradel'in kullandığı köşe vuruşunda savunma arasında Yatabare yükseldi, kafa vuruşunu yaptı, top yandan dışarı çıktı.

7'nci dakikada sağ kanattan Erdoğan'ın pasında çaprazda topu alan Gradel, sol ayağı ile düzeltip yerden vurdu, kaleci Ferhat'ın müdahalesine rağmen top köşeden filelerle buluştu. 1-0

31'inci dakikada sağ kanattan Yunus'un pasında boş pozisyonda topla buluşan Balotelli'nin şutunu kaleci Ali Şaşal çeldi.

65'inci dakikada sol kanattan Henrique ortaladı, arka direkte Kayode'nın kafa vuruşunda top kaleci Ferhat'ta kaldı.

79'uncu dakikada soldan Assambalonga'nın pasında Balotelli´nin şutu auta gitti.

84'üncü dakikada orta alanda yaşanan pozisyonda iki takım oyuncuları arasında çıkan gerginlikte hakem Adana Demirspor'dan Akintola'yı kırmızı kartla oyundan attı. İki takım da sahada 10 kişi kaldı.

90+5´inci dakikada Assambalonga ceza alanında yerde kaldı, hakem önce devam ettirdi. Sonrasında VAR'ın uyarısı ile pozisyonu izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Balotelli, takımına beraberliği getirdi 1-1

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Maçın bitiş düdüğü ile birlikte iki takım oyuncuları arasında soyunma odasına girerken gerginlik yaşandı.

SİVASSPOR: 1 - ADANA DEMİRSPOR: 1

Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül

Hakemler: Bahattin Şimşek, Cevdet Kömürcüoğlu, Bilal Gölen

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 90+10 Camara), Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Cofie (Dk. 90+10 Ulvestad), Hakan Arslan, Gradel (Dk. 90+1 Ahmet Oğuz), Kayode (Dk. 75 Sefa Yılmaz), Henrique, Yatabare (Dk. 75 James)

Adana Demirspor: Ferhat Kaplan, Svensson (Dk. 60 Tarık Çamdal), Samet Akaydın, Simon Deli, Rassoul, Sinan Kurt (Dk. 69 Gökhan İnler), Stambouli (Dk. 57 Akintole), Yunus Akgün (Dk. 57 Belhanda), Bjarnason (Dk. 69 Assombalonga), Vargas, Balotelli

Goller: Dk. 7 Gradel (Demir Grup Sivasspor), Dk. 90+7 Balotelli (Penaltıdan) (Adana Demirspor)

Kırmızı kartlar: Dk. 67 Henrique (Demir Grup Sivasspor), Dk. 84 Akintole (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 74 Yatabare, Dk. 84 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 90+1 Gradel, Dk. 90+7 Ahmet Oğuz (Sivasspor), Dk. 84 Assombalonga, Dk. 90+8 Balotelli (Adana Demirspor)