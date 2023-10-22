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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Sivasspor: 0 - Kasımpaşa: 1 | MAÇ SONUCU - Kasımpaşa Haberleri

        Sivasspor: 0 - Kasımpaşa: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Kasımpaşa deplasmanda Sivasspor'u 1-0 mağlup etti. Paşa'da gol 53. dakikada Gomis'ten geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 15:43 Güncelleme: 22.10.2023 - 15:43
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        Kasımpaşa deplasmanda kazandı!
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        Süper Lig'in 9. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kasımpaşa 1-0 kazandı.

        Kasımpaşa'da gol 53. dakikada Gomis'ten geldi.

        Bu sonuçla birlikte Kasımpaşa puanını 15'e yükseltirken, Sivasspor ise 10 puanda kaldı.

        Süper Lig'de bir sonraki hafta Kasımpaşa evinde İstanbulspor'u ağırlayacak. Sivasspor ise deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        9. dakikada Yunus Emre Konak'ın orta sahadan kaptırdığı top, Claudio Winck'in önünde kaldı. Claudio Winck'in ceza sahası dışından sert vuruşunu kaleci Ali Şaşal Vural güçlükle kornere çeldi.

        15. dakikada Hajradinovic'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içindeki Omeruo'nun vuruşunu kaleci Ail Şaşal Vural iki hamlede kontrol etti.

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        20. dakikada Saiz'in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Emrah Başsan topa sert vurdu. Top kaleci Gianniotis'dan oyun alanına döndü.

        22. dakikada Aytaç Kara'nın sol kanattan yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Ngoy'un kafa vuruşu kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.

        28. dakikada kaleci Ali Şaşal Vural'ın uzaklaştırmak istediği top Aytaç Kara'nın önünde kaldı. Aytaç Kara topu ceza sahası içindeki Ngoy'a verdi. Ngoy'un sert vuruşu kale direğinin üzerinden auta gitti.

        32. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan sert ortasında ceza sahası içindeki Emrah Başssan'ın vuruşu, kaleci Gianniotis'den tekrar oyun alanına döndü.

        41. dakikada Barrow'un pasında topla buluşan Saiz rakiplerini geçerek kaleci Gianniotis'le karşı karşıya kaldı. Saiz'in zayıf vuruşu kalecide kaldı.

        Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

        48. dakikada Barrow'un sol kanattan ortasına ceza sahası dışında bulunan Emrah Başsan yarım vole ile sert vurdu. Top az farkla kale direğinin yanından auta çıktı.

        53. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Ngoy'un sol kanattan yaptığı ortada top ceza sahası içinde Gomis'in önünde kaldı. Gomis topu düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi. 0-1

        60. dakikada orta alanda topu alan Barrow, kaleci Gianniotis ile karşı karşıya kaldı. Barrow'un vuruşunu kaleci kornere çeldi.

        69. dakikada topla bulaşan Aytaç Kara, ceza sahası dışından topa sert vurdu. Kaleci Ali Şaşal Vural topu son anda parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

        85. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Njie'nin sert vuruşunu kaleci Gianniotis kurtardı.

        Karşılaşma Kasımpaşa'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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        Haberi Hazırlayan: Özer Çak
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