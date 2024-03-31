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        Haberler Gündem Sivas Belediye başkan adayları kimlerdir? Sivas Belediyesi hangi partide? Sivas Belediye başkanı kimdir?

        Sivas Belediye başkan adayları kimlerdir? Sivas Belediyesi hangi partide? Sivas Belediye başkanı kimdir?

        Sivas Belediyesi hangi partide? Sivas Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Sivas Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Sivas Belediyesini hangi parti kazandı ve Sivas Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Sivas yerel seçim sonuçları..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 12:21 Güncelleme: 31.03.2024 - 12:21
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        Sivas Belediye başkan adayları kimlerdir? Sivas Belediyesi hangi partide? Sivas Belediye başkanı kimdir?
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        Sivas BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

        2019 Türkiye yerel seçimlerinde Sivas Belediye Başkanlığını 93284 alınan oy ve %49.35 oy oranı ile Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Hilmi Bilgin kazanmıştır.

        Sivas Geneli Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)

        Adalet ve Kalkınma Partisi 7

        Milliyetçi Hareket Partisi 7

        Cumhuriyet Halk Partisi 2

        Büyük Birlik Partisi 1

        Sivas BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

        UMUT ÜREDİ - ZP Sivas Belediye Başkan Adayı NECATİ KILINÇ - BTP Sivas Belediye Başkan Adayı TACETTİN KEPENEK - CHP Sivas Belediye Başkan Adayı BAHADIR BAŞER - DP Sivas Belediye Başkan Adayı HİLMİ BİLGİN - AK Parti Sivas Belediye Başkan Adayı MUSTAFA YILMAZ - MP Sivas Belediye Başkan Adayı MEHMET CERAN - TKH Sivas Belediye Başkan Adayı ZEKİ HARAL - MİLLİYOL Sivas Belediye Başkan Adayı KEREM OKYAY - MEMLEKET Sivas Belediye Başkan Adayı METİN ÇEKEN - VATAN Sivas Belediye Başkan Adayı YUNUS KAYA - HÜDAPAR Sivas Belediye Başkan Adayı REHA KARS - MHP Sivas Belediye Başkan Adayı İLHAMİ ÖZEN - YTP Sivas Belediye Başkan Adayı SEMİHA ŞAHİN - DEM Parti Sivas Belediye Başkan Adayı SERDAR İNCE - DEVA Sivas Belediye Başkan Adayı ZEKİ KILIÇ - SP Sivas Belediye Başkan Adayı MEHMET BAKİ ARSLANARGUN - HAKPAR Sivas Belediye Başkan Adayı HÜSEYİN ÖZLEM - HKP Sivas Belediye Başkan Adayı FATİH KALKAN - YENİDEN REFAH Sivas Belediye Başkan Adayı ADEM UZUN - BBP Sivas Belediye Başkan Adayı MERVE YILDIZ YARAY - İYİ Parti Sivas Belediye Başkan Adayı

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