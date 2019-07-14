Kaza, dün akşam saatlerinde Sivas-Erzincan karayolu Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobil kavşaktan karayoluna bağlanırken Erzincan’dan Sivas istikametine gitmekte olan yolcu otobüsü ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisi ile otomobil takta attı. Otomobilin içerisinde bulunan Zeliha Güven (51) olay yerinde hayatını kaybetti.

Aralarında bir de çocuğun bulunduğu 3 kişi ise ağır yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile Sivas’taki hastanelere kaldırılırken olay yerinde hayatını kaybeden Zeliha Güven sıkıştığı araçtan güçlükle çıkartıldı. İHA'nın haberine göre; hastaneye kaldırılan Ahmet Güven (52) ve Meral Aydemir (25) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. E.G. Aydemir’in (4) ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.